Fakkeltog for spionsiktede Berg: – Ingen tror at han er en spion

– Rundt 500–600 mennesker møtte opp, det var fullt av folk på hele torget, sier talsmann for støttegruppa for Frode Berg, Øystein Hansen.

Klart budskap til det russiske konsulatet

Under fakkeltoget i Kirkenes overleverte støttegruppen et brev til det russiske generalkonsulatet.

Demonstrasjon i Kirkenes Du trenger javascript for å se video.

Budskapet var helt enkelt: «Vi ønsker dialog. Frode skal komme hjem som en fri mann».

– Folk er mest opptatt av at Frode skal hjem, og at familien blir ivaretatt. Vi har ingen tro på at han er en spion, sier Hansen.

Foto: Thomas Nilsen / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

Sør-Varanger kommune i Finnmark grenser mot Petsjenga i Russland.

– Det er en plass hvor vi er vant til å stå opp for hverandre i grenseområdet. Vi er redd for at folk skal bli redde for å dra til Russland etter dette. Det er viktig at vi nå har en åpen dialog. Det er den eneste måten vi kan Frode ut av fengselet.

Vil bidra med penger

Hansen har igjennom jobben i Fagforbundet fått henvendelser fra folk over hele landet som vil bidra med penger til Berg.

– Jeg fått forespørsler fra både Nordland, Troms, Ålesund og Oslo. Personer har ringt og sagt at de er klare til å gi støtte når vi får opprettet en konto.

– Norge må ta ansvar

Frode Berg er foreløpig fengslet frem til 5. februar i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva. Støttegruppen tror det kan ta lang tid før Berg eventuelt blir løslatt.

– Folket vil selvfølgelig at norske myndigheter skal komme sterkere på banen enn det vi føler at de gjør nå, og at vi finner en løsning så raskt som mulig. Russiske myndigheter sier at han har spionert for Norge, og da må Norge ta ansvar. Vi er berett til å stå på så lenge det kreves, sier Hansen.