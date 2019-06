Før i tiden var det å ta et bilde en omstendelig prosess.

Etter å ha knipset seg ferdig, ventet man i flere dager eller uker på at bildene skulle framkalles. Først da fikk man se om de var fine eller ikke.

Men stort sett ble alle bildene, uansett feil og mangler, satt i fotoalbumet.

NRK-journalist Frida Ravna Rømo med et av de mer uheldige blinkskuddene fra fjellturen. Bildet har bare ligget og tatt opp plass på mobilen – men nå får det se dagens lys! Foto: privat

– Vi tar for mange bilder

Morten Krogvold har siden 1980-tallet vært en anerkjent fotograf i Norge. Han mener det i dag blir tatt for mange bilder, noe som resulterer at de blir verdiløse.

– Når det blir tatt så mange bilder som det gjør nå rundt på en sommerferie, blir de stort sett verdiløse. I gamledager, ikke så mange år siden, tok man 30 bilder og fikk de kopiert ut og limte de inn i album.

– Hvis man sletter 80 prosent av de bildene som blir tatt og printer de ordentlig ut, vil man ha minner som er mye mer organiske og nære. Selv om vi bruker de digitalt i sosiale medier, må vi ikke glemme fotoalbumene, sier fotografen.

Fotograf Morten Krogvold er mest kjent for sine bilder i svart-hvitt. Han mener bildene som ble tatt av fotoamatører på 1960-tallet er mye bedre enn de er i dag, fordi det er for lett å å ta bilder i 2019. Foto: Trond Andersen

Knips, knips, knips!

I dag er analoge kameraer med filmruller forbeholdt de spesielt interesserte. Til og med digitalkameraene har opplevd nedgang.

– Mobiltelefonene får stadig bedre kamera, så det blir førstevalget for mange, forklarer kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo.

Tall fra dem viser at de fleste bilder i dag tas med nettopp mobilen.

– Folk har med seg telefonen hele tiden – det blir enklere. Og der man før tok kun ett bilde, kan man nå se direkte på skjermen hvordan det ser ut. Er man ikke fornøyd, tar man et bilde til. I tillegg kan man legge det rett ut på sosiale medier.

De aller fleste mobiltelefoner i dag har nesten like gode kameraer som gode fotoapparater. Det har ført til at det faktisk har blitt populært å både forstørre og lage album av mobilbilder, forteller kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo. Foto: Stian Sønsteng / Stiftelsen Elektronikkbransjen

Er sjarmen borte?

Fotograf Krogvold sier det finnes en kunstnerisk kvalitet ved det uperfekte bildet. Han mener plettfrie bilder tar bort deler av sjarmen.

– Jeg er veldig opptatt av at ofte er det det uperfekte bildet som varer lengst. I de feilene og at man ikke hele tiden ser så bra ut, kommer jo humor og det tragikomiske inn.

Bare spør deg selv – hvor mange bilder har ikke du på mobilen med akkurat det samme motivet? Hvor du har knipset og knipset helt til det satt?

Redaktøren i NRK Finnmark med en litt uheldig selfie. Foto: privat

Borte er det å vente i spenning for å se om bildet ble fint eller ikke. Og borte er kanskje også litt av sjarmen med de uperfekte bildene?

– Det er litt sånn med all teknologi – man mister litt på veien. Men for en som er ufotogen, så er i alle fall jeg glad for at man har flere forsøk på å ta bildet, ler Marte Ottemo.

– Samtidig skal man kanskje være litt forsiktig med disse filtrene og perfekte uttrykkene. Spesielt hos unge kan det skape litt press. Det kan gå på selvfølelsen.