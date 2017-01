Ber politidirektoratet om 35 nye politistillinger

– Det viktigste for oss er god vakt- og beredskap i Finnmark. Derfor er det viktig at vi får tilført ekstraressurser, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Hun har bedt Politidirektoratet om 35 nye politistillinger i sitt politidistrikt.

Årsaken er krav som stilles i den nye nærpolitireformen om at tilstedeværelse av politi der folk bor.

– Finnmark er langt og det er krevende. Det så vi under uværet. Derfor tenker vi at vi må få flere ressurser for å få dette til, sier hun.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, besøkte 110-sentralen i Hammerfest i juni. Foto: Politiet

Måtte kutte

I statsbudsjettet for 2017 er politiet tildelt 17,2 milliarder kroner. Disse skal fordeles innad i politiet og NRK får opplyst at budsjettprosessen er inne i siste fase.

Men det er uro i Politi-Norge. I går ble det kjent at Vest-Politidistrikt kan måtte kutte 140 årsverk, etter at Politidirektoratet har varslet budsjettkutt.

Ikke underbemannet

Politiet i Finnmark har fått signalet om at det ikke ligger an til kutt her, men skulle det ikke bli tildelt nye stillinger til politidistriktet, er ikke politiet underbemannet lengst nord:

– Vi har forholdsvis god bemanning i hele politidistriktet ut ifra de arbeidsoppgavene vi har. Men vi vil gjøre ting bedre og levere samme kvalitet til Finnmark som andre opplever, og da må vi ha flere stillinger, sier hun.