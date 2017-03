Bellona om redaktørens utestengelse: – UD må kalle Russland inn på teppet

I går ble det kjent at Thomas Nilsen, redaktør i nettavisen The independent Barents Observer, er utestengt fra Russland i fem år.

Nøyaktig hvorfor redaktøren og journalisten anses som en trussel av sikkerhetspolitiet i Russland er foreløpig ikke kjent.

– Det er ganske spesielt at Russland har gitt Thomas Nilsen beskjed om at han er en trussel for rikets sikkerhet. Det må være noe som ligger bak, sier Nils Bøhmer i Bellona. Han ber nå UD legge press på russiske myndigheter.

– Viktig informasjonskanal

Nettavisen har i en årrekke dekket viktige miljøsaker i nord, og fylt et informasjonsvakuum som få andre fyller, mener Bøhmer i Bellona.

The independent Barents Observer er en viktig kanal for informasjon om miljøsaker i nord, mener daglig leder i Bellona Nils Bøhmer. Foto: Mari Reisjå / NRK

Blant annet om norsk og russisk aktivitet i Arktis, oljeboringsplaner, industriell forurensing, og problematikk knyttet til atomkraft og atomavfall.

I en spent periode mellom øst og vest, hvor Moskva fremhever nordområdene i Arktis som område for dialog, synes Thomas Nilsen det er trist at han ikke får lov å reise over grensa.

– Jeg synes det er veldig trist at vi, som i alle år har jobbet med å formidle kunnskap over landegrensene i nord, ikke skal få lov til å reise og gjøre jobben vår i Russland.

UD beklager

Bellona ber nå UD komme på banen og legge press på russiske myndigheter. Slik Bøhmer ser det, er det svært viktig at Norge tar kontakt med Russland angående denne saken.

– Det er viktig at norske myndigheter nå tar kontakt med russiske myndigheter og oppklarer de eventuelle misforståelsene som ligger bak dette utvisningsvedtaket, sier Bøhmer.

– Jeg forventer at Børge Brende prøver. At han kaller den russiske ambassadøren inn på teppet og får en forklaring på hvorfor Thomas Nilsen er en trussel.

Redaktør Thomas Nilsen i The independent Barents Observer er uønsket i Russland. Han er utestengt fra landet i fem år. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Basert på det Bøhmer leser i Barents Observer kan han ikke forstå hvorfor Nilsen er utvist fra Russland.

Utenriksdepartementet har ikke svart på hva de vil gjøre med saken til Thomas Nilsen. Men i en e-post til NRK skriver de at de beklager at russiske myndigheter nekter den norske journalisten innreise til Russland.