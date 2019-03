Arrangerer strippeshow på kvinnedagen: – Respektløst

Det var restaurantens Facebook-arrangement som først fikk oppmerksomhet fra flere aktivister.

– Det er helt tilfeldig at det ble booket på kvinnedagen, forteller Torild Sesseng, daglig leder for Ritz Restaurant og Bar i Kirkenes, til iFinnmark.

Det er ikke første gang et strippeshow arrangeres på Ritz.

Forrige gang var det både kvinnelige og mannlige dansere i showet. Men ifølge beskrivelsen til den nye forestillingen, er det den «eksotiske skjønnheten Anna» som skal bringe «toppstemning» til publikum på 8. mars.

– Idiotisk

– Resten av landet arrangerer tiårets største 8. mars markering, men her i Kirkenes arrangerer vi et strippeshow, konstaterer Tanita Grønnli Kristiansen.

Foto: Collage av skjermdump fra Facebook

Kristiansen var blant de første som uttalte seg om saken. Hun mener at Ritz bør endre eller avlyse arrangementet siden de har blitt gjort oppmerksomme på at det arrangeres på kvinnedagen.

– Stripping er ikke noe Ritz arrangerer hver helg eller en gang i måned. Det er noe de arrangerer en sjelden gang. Og da trenger det ikke å falle akkurat på denne datoen. Det finnes 364 andre dager i året man kan gjøre det på, sier Kristiansen.

Støtte fra uventet hold

Kritikken av datovalget får støtte fra uventet hold. Kay Erikssen, leder for den omstridte Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar,tror at datoen er satt for å provosere.

DET ER LOV: Kay Erikssen mener det er lov å reagere på at et slikt show arrangeres på kvinnedagen. Foto: Privat

– Vi er en gruppe menn, men allikevel synes vi at kvinner fortjener respekt og da kan vi la 8. mars være deres egen dag, sier Erikssen.

Erikssen sier at han var litt overrasket over at restauranten har en kvinnelig daglig leder. Han synes at man burde hatt en annen type arrangement denne dagen.

– Kvinner har jobbet i så mange år for å få den likestillingen som vi begynner å nærme oss i dag. Så det er et spark i ansiktet for dem som har kjempet for likestillingen, sier han.

– Har få andre valg

Jorunn Friis Reset, organisasjonssekretær for den feministiske organisasjonen Kvinnefronten, mener at man må unngå arrangementet og anbefaler heller at folk deltar på arrangementer som tar for seg den gjenstående kvinnekampen.

IDIOTISK: Jorunn Friis Reset mener ingen bør dra på et «sånn idiotisk arrangement». Foto: Privat

– Det er jo veldig provoserende. Jeg tenker at å lage et strippeshow på 8. mars er et forsøk på latterliggjøring av hele kvinnekampen, sier Reset.

Kvinnefronten kjemper blant annet mot at kvinner må bruke kroppen sin for å skaffe seg penger.

– Kvinnene som driver med striptease, har ofte få andre valg. Det er ofte fattige kvinner, kvinner fra andre deler av verden. Der utnyttes kvinner og kvinnekroppen, forteller Reset.

– Dårlig markedsføring

FLAUT: Samfunnsdebattant og skribent Linn Rosenborg beskriver det som elendig og flau markedsføring. Foto: Synne Eggum Myrvang

Linn Rosenborg, samfunnsdebattant og skribent i Nettavisen, mener showet kan kalles for dårlig og flau markedsføring, mer enn for en hån. Hun påpeker at diverse medier lett lar seg bruke.

– Jeg får følelsen av at utestedet ønsker å profilere seg, og at de søker omtale ved å hisse på seg feminister. For meg er det ganske åpenbart at det er en sint feministreaksjon som er ønsket her. Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ikke biter helt på det agnet, sier Linn Rosenborg.

Hun er ikke mer provosert av en strippekveld på kvinnedagen enn en hvilken som helst annen dag i året.

Daglig leder for Ritz Restaurant og Bar i Kirkenes, Torild Sesseng forstår at arrangementet får sterke reaksjoner, men det blir ingen endringer i planen.

– Valg av dato var helt tilfeldig. Kvinnen er booket fra et profesjonelt og seriøst byrå. Vi fortsetter som planlagt, sier Sesseng til iFinnmark.