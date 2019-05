– Jeg reagerer sterkt på at Keiino er i Israel og deltar på israelske sammenkomster og fester, sier Marthe Valle.

Hun er en av mange artister som det siste året har jobbet for en boikott av finalen i årets Eurovision Song Contest, som arrangeres i Tel Aviv.

Dette fordi Israel i over 50 år har okkupert palestinske områder i en konflikt som har kostet mange tusen menneskeliv.

Valle reagerer spesielt på et bilde hvor to av artistene i Keiino poserer med israelske flagg, i forbindelse med feiringen av den israelske nasjonaldagen.

– Dette viser at de ikke forstår et fnugg av alvoret de er med på å legitimere, skrev hun på Facebook lørdag.

– For Israel er dette en festdag. Men på den palestinske siden omtales dette som katastrofen – da de første palestinerne ble drevet fra sine hjem, sier Valle til NRK.

Artist Marthe Valle mener at Keiino skulle ha boikottet ESC-finalen i Israel. Hun viser til at internasjonale boikotter har fungert tidligere. – Det var for eksempel det som til slutt veltet apartheidreigimet i Sør-Afrika, sier hun. Foto: asamaria.com

– Høflige gjester

Keiino sier at de ikke har deltatt i feiringen av Israels nasjonaldag. Det var på en gatefest at noen plasserte «hodepynt» på artistene. De hadde det bare på seg i noen minutter.

– Dette ble foreviget av en israelsk fan og har blitt brukt ute av kontekst, sier de.

– Vi i Keiino er høflige gjester i Israel, og vi støtter det israelske folket akkurat som vi støtter det palestinske folket. Keiino er i ESC for å spre et budskap om aksept og toleranse. Som de fleste håper vi på en fredelig løsning uten voldshandlinger fra noen av partene.

De har tidligere sagt at de mener at det er bedre å stå på scenen og bruke oppmerksomheten de får til noe positivt, enn å bli hjemme.

Keiino har tidligere måttet svare på kritikk for sin ESC-deltakelse i Israel. – At folket stemte fram en same, ei dame og en homo til å representere Norge er et godt eksempel på at det som har virket umulig kan bli mulig. Det er flere måter å bidra til at verden blir et bedre sted for flere mennesker. Vi har valgt vår, skrev de i Dagsavisen i april. Foto: Thomas Hansens / EBU

– Voldsomt paradoks

Valle mener at svaret fra Keiino er en god tanke, men at det likevel ikke rettferdiggjør noe.

– Det er et voldsomt paradoks i det Keiino løfter fram som et budskap med sangen, sier hun.

– Det går ikke an å si at vi vil at alle skal være venner når man ser på realitetene for hvordan palestinerne lever. Alle aspekter av livene deres berøres av at de lever under militær okkupasjon på 52. året.

Hun understreker at hennes kritikk hadde vært den samme uavhengig av om det var Keiino eller en annen artist som hadde reist til ESC-finalen i Tel Aviv.

– Nå har vi lenge sett at situasjonen har blitt verre og verre uten at verdenssamfunnet griper inn og gjør noe. En boikott av finalen i Israel hadde vært et helt fantastisk standpunkt som ville ha sendt veldig tydelige signaler.