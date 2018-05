– Fortsetter søk så lenge det er håp

Fly, båter og et helikopter leter nå etter et mannlig vernepliktig besetningsmedlem som er antatt falt over bord.

Hovedredningssentralen fikk melding fra kystvaktskipet litt over klokka ti i formiddag om at en av besetningsmedlemmene ikke var å finne om bord.

Den savnede ble sist sett rundt midnatt da fartøyet var i en posisjon om lag 93 km nord-nordvest av Bjørnøya. Siden da hadde fartøyet beveget seg en strekning på om lag 130 km sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.

– Fartøyet iverksatte mønstring og søk om bord for å gjøre rede for vedkommende. Den vernepliktige var ikke å finne og er antatt falt over bord, opplyser Sjøforsvaret i en pressemelding.

Fortsetter så lenge det er håp

Det er et svært intensivt søk som nå foregår i Barentshavet.

– Det er foreløpig ikke gjort noen funn. Men søket vil fortsette så lenge vi mener det er grunn til å fortsette en redningsaksjon, og så lenge vi har ressurser tilgjengelig til å søke for oss, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentral Nord-Norge lørdag kveld.

- Hvis vi ikke hadde hatt håp, hadde vi avsluttet redningsoperasjonen. Du trenger javascript for å se video.

– Har dere fortsatt håp om å finne den savna?

– Hvis vi ikke hadde hatt håp, hadde vi avslutta redningsaksjonen. Men det er klart at dess lengre tid som går, jo mindre blir håpet.

Store ressurser i søk

Søket i havet ble satt i gang i formiddag, koordinert av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. «KV Nordkapp» har søkt nordover, tilbake langs sin egen rute og «KV Barentshav» har søkt sørover langs ruta. Sysselmannens helikopter har vært i søk, det samme har Kystverkets fly fra Bodø og et Orion-fly fra Andøya.

Lørdag kveld har imidlertid den vertikale sikten blitt såpass dårlig at det er lite hensiktsmessig å fortsette letinga med fly. Sysselmannens helikopter nummer to blir derfor ikke satt inn, og Kystverkets fly returnerer til fastlandet, opplyser Hovedredningssentralen.

Det blir vurdert løpende om endringer i været gjør at det settes inn fly igjen.

«KV Nordkapp» disponerer nå «KV Barentshav» og mellom 15 og 20 sivile fartøyer, hovedsakelig russiske, som alle har fått tildelt sine søkeområder.

– Vi setter umåtelig stor pris på den responsen vi har fått fra båtene som har respondert på nødmeldinga vi sendte ut, sier Frode Iversen ved Hovedredningssentralen.

Vernepliktig

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var om bord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til Vesterålen Online.

Savnedes pårørende er informert. Kystvakten har opprettet pårørendetelefon på nummer 800 87850, melder Hovedredningssentralen.