300 kommuner mangler elbil-ladere – det vil Enova gjøre noe med

Finnmark er et fylke helt uten hurtigladere, og tross støtteordninger har ingen kommersielle aktører tatt sjansen på å utvide nettet av hurtigladere nordover.

– Vi hadde kontakt med Tesla for et års tid siden om å bygge ladestasjon på Skaidi, men det ble ingenting av. Antakeligvis på grunn av kostnadene.

Teknisk sjef Pål-Reidar Fredriksen i Kvalsund kommune. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det forteller teknisk sjef i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark, Pål-Reidar Fredriksen. Han hilser derfor tiltaket fra Enova velkommen.

– Vi har stor gjennomgangstrafikk mot Nordkapp i tillegg til at vi er en stor utfartskommune. Selv om det kanskje er en dråpe i havet miljømessig, så syns jeg det er viktig å legge til rette. Derfor vil nok initiativet fra Enova helt sikkert bli behandla i kommunen, forteller han.

Støtter med 40 prosent

Og initiativet som kommunene nå har blitt presentert for er økonomisk støtte til å bygge hurtigladere.

Det statlige foretaket Enova vil nemlig til høsten åpne for at også kommuner kan søke om 40 prosents støtte til å bygge inntil to slike ladere.

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i det statlige foretaket Enova. Foto: LASSE BERRE

– Tidligere utlyste vi støtte til aktører som ville bygge på utpekte strekninger. Men det har ført til at bare de strekninger der en utbygging lønner seg har fått ladestasjoner. Nå vil vi fylle de hullene som om lag 300 kommuner utgjør, og bidra til at det blir lettere å velge elbil også i distriktene, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Dermed svarer Enova på utfordringen fra elbilforeningen i fjor, der de etterlyste statlig medvirkning for å få flere hurtigladestasjoner i Distrikts-Norge.

Sommeren 2015 kjørte sveitsiske Stephan Guillebeau til Nordkapp med elbil. – Det krevde mye planlegging, fortalte han til NRK. Men nå vil Enova gjøre det lettere å være elbilist også i Finnmark. Foto: Privat

Virkningsfulle tiltak

– Vi ser jo at de støtteordningene som har eksistert har hatt positiv effekt. Og vi tenker at når vi nå vil gi støtte til kommunene så vil det medføre at den økonomiske risikoen blir liten sammenligna med kommersielle aktører som må tenke økonomi på større utbygginger. Her støtter vi bare inntil to hurtigladere i hver kommune, sier Flakne.

Enova har så langt støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårene i Norge. Men nord for Tromsø er det ingen.

Når kommunene fra høsten av får mulighet til å sende søknad om støtte så vil tildeling skje ut fra prinsippet om først til mølla.

Det er foreløpig ikke avgjort hvor lenge støtteordningen vil vare.

Ifølge statistikk fra Elbilforeningen er det totalt sett flest elbil-ladere i Hordaland og Buskerud. Nord-Trøndelag og Troms har færrest blant fylkene som faktisk har hurtigladere. Finnmark har foreløpig ingen.