Dagsrevyen på 2000-tallet: Verden blir aldri den samme

Dette tiåret begynte med drapet på Benjamin Hermansen i Oslo. Så, 11. september 2001, blir to fly kapret og styrtet inn i World Trade Center i New York. Verden blir ikke den samme igjen. 22. juli 2011, nesten ti år senere, opplever Norge sitt største terrorangrep. Igjen samler nordmenn seg i tog for å markere at de står sammen mot hat, som da Benjamin ble drept.