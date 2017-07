– Når Unicef med sin sterke påvirkningskraft bruker Che Guevara, så er det med på å ufarliggjøre ham og hans metoder, sier Jon Helgheim (Frp).

Han er varaordfører i Drammen og har sagt ja til å lede TV-aksjonen i kommunen.

KRITISK: Unicefs kampanje falt ikke i god jord hos Jon Helgheim (Frp). Foto: Marita Saue Hamre / NRK

– Jeg ser på ham først og fremst som en som var villig til å ta i bruk mye vold for å oppnå sine politiske drømmer. Det er jeg sterkt motstander av, sier Helgheim.

Ernesto "Che" Guevara (1928–1967) spilte blant annet en viktig rolle i den kommunistiske revolusjonen på Cuba på 1950-tallet. Han har siden for mange blitt et symbol for frihet og rettferdighet. For andre er han en morder.

– Hitler er også et ikon for noen

HELE: Slik ser annonsen ut. At buttonene er formet som et kors, har ingen religiøs årsak, ifølge Kim Gabrielli i Unicef. Foto: Unicef Norge

Nå har Helgheim bedt Unicef om en forklaring.

– Jeg synes dette er med på å forherlige venstreradikale despoter som Che Guevara, sier Helgheim.

– Men er det ikke en forskjell på Guevara som historisk person, og som et ikon?

– På 90-tallet snakket jeg med en del nynazister som kom med lignende bortforklaringer. Hitler og Che Guevara kan ikke sammenlignes sånn sett, men bortforklaringen av bruken av dem som ikoner sammenlignes.

– Helt tilfeldig

Det ligger ingen politisk mening bak kampanjen, mener fungerende kommunikasjonssjef i Unicef Norge, Kim Gabrielli.

TILFELDIG: Kim Gabrielli i Unicef Norge sier organisasjonen tar avstand fra voldsbruk, og at det ikke ligger noen politisk agenda bak kampanjen. Foto: Unicef Norge

– Vi bruker et tilfeldig utvalg av buttons, og med det ønsker vi nettopp å symbolisere engasjementet som veldig mange har i dag, og som de hadde på 1970- og 80-tallet. Det typiske symbolet for engasjementet er buttons, sier Gabrielli.

Han forteller at valget av Guevara-buttonen også var tilfeldig.

– Che Guevara symboliserte frigjøringskampen i Latin-Amerika, men det som er viktig for oss, er å si at vi ikke tar standpunkt eller side med disse buttonene.

Kan trekke seg

Varaordføreren i Drammen, Jon Helgheim, mener det er unødvendig og lite omtenksomt av Unicef å bruke Che Guevara i sin kampanje. Han vurderer nå å trekke seg som leder for TV-aksjonen i Drammen.

– Jeg blir ikke med hvis ikke metodene som Unicef bruker står med mine verdier, sier Helgheim

– Men er dette alvorlig nok til å trekke seg?

IKON: Alberto Kordas legendariske bilde av "Che" Guevara fra 1960, har i årevis blitt trykket på plakater, T-skjorter – og buttons. Foto: Scanpix

– Det har jeg ikke tatt stilling til, for jeg har ikke fått sett svaret jeg ba om. Men jeg kommer til å ta en beslutning raskt.

– Håper han fortsetter

Kim Gabrielli i Unicef håper varaordføreren fortsetter sitt arbeid med TV-aksjonen.

– Vi er glad for Helgheim sitt engasjement i TV-aksjonen og vi er også glad for at han gir oss gode tilbakemeldinger på annonser som det her. Så det håper vi jo vil fortsette, avslutter Gabrielli.