Villgaupe kastet ut etter trekantdrama

Den tre år gamle hanngaupa som hadde et eventyr med hunngaupa Flora i Bjørneparken i Flå kunne ikke få bli, bestemte Miljødirektoratet.

Søndag ble villgaupen oppdaget i Bjørneparken i Flå. Stemningen ble så god med hunngaupen Flora at parkens ansatte tror det blir unger av besøket hans.

Men i dag var det slutt på moroa.

Biolog Joe Partyka Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg er veldig spent. Det er første gang vi har vært med på noe sånt her i parken. Så det skal bli interessert å se hvordan gaupa tar det, og litt også å få lov til å se den på nært hold, sier biolog Joe Partyka.

Klatret fire meter høyt gjerde

Kjærlighetseventyret mellom de to gaupene har vakt oppsikt. Egentlig er det hanngaupen Blixten på elleve år og hunngaupa Flora på åtte som er et par, men plutselig dukket altså en ny frier opp utenfor gjerdet og begynte å kurtisere Flora.

Det endte med at trangen til å ha et eventyr blir så sterk at den nye gaupa tar løpefart og kaster seg inn over et fire meter høyt gjerde. Det blir slåssing med Blixten før han bedekker Flora, og en betuttet Blixten må gjerdes inn for seg sjøl en stund.

Dyrepasser Edvard Berulfsen Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Sånn for gaupa sin del er det nok det beste å komme seg ut å være i Guds frie natur, sier dyrepasser Edvard Berulfsen.

– Tror du han kommer til å prøve seg igjen?

– Det er litt vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor de skal slippe han ut, men det kan jo hende at han kommer tilbake. Det vil tiden vise.

Veterinær Tord Lien, som også var den som skjøt bedøvelsespilen, bærer gaupa ut av parken. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Fraktet til hemmelig sted

Den bedøvede gaupa er nå fraktet langt vekk fra parken, men før utkastelsen rakk han å få navnet «Lothepus».

Direktør i Bjørneparken, Kees Oscar Ekeli. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Han er en kul kar som ser ut til å tåle og få til det meste. Jeg synes det passer samme karaktertrekk som denne gaupa, sier direktør Kees Oscar Ekeli i Bjørneparken.

– Hvordan reagerer Flora på å miste Lothepus?

– Vi klarte faktisk å skille de to relativt greit. Så tok Flora turen rett til Blixten igjen, som om ingenting hadde skjedd.

I begynnelsen av mai får man svaret på om «trekantdramaet» har båret frukter.