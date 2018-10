Vil ha ned mobilbruken blant fotgjengere

– Når så mange sier at de bruker mobiltelefonen mens de går eller sykler så er det problematisk, sier seniorrådgiver Rita Aarvold i Vegdirektoratet.

Tidligere undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at mobilbruk under bilkjøring er årsak til mange ulykker. Men nå ønsker vegvesenet og TØI å kartlegge mobilbruken blant de myke trafikantene.

Rita Aarvold er seniorrådgiver i Vegdirektoratet. Foto: Statens vegvesen

Sannsynligheten for at deres mobilbruk også kan føre til alvorlige ulykker er stor, ifølge vegvesenet.

– Det vi ser er at uoppmerksomhet blant dem som går i trafikken også er et betydelig problem, som medvirker til mange trafikkulykker, sier Aarvold.

Mobilen stjeler oppmerksomhet

I forbindelse med kampanjen «Takk for oppmerksomheten», som handler om uoppmerksomhet blant bilførere, har Statens vegvesen nå gjort en undersøkelse blant myke trafikanter om samme tema.

I samarbeid med TØI er det sendt ut et spørreskjema til rundt 4000 personer. Resultatet er ikke ferdig, men NRK har fått innsyn i noen av svarene. Og flertallet av de spurte innrømmer at mobilen stjeler oppmerksomheten også på gata.

Rania Ghomraoui i Drammen kjenner seg igjen i resultatet, men sier hun alltid er forsiktig.

– Jeg tenker jo på at det kan skje ulykker hvis jeg ikke er oppmerksom og følger med på trafikken.

Rania Ghomraoui bruker ofte mobilen når hun er ute og går, men sier hun er forsiktig der det er trafikk. Foto: Christina Oppelstrup Juelsen / NRK

Økende problem

At mobiltelefonen stjeler oppmerksomheten i trafikken er ikke et særnorsk fenomen.

Bystyret i Honolulu på Hawaii vedtok i fjor å forby fotgjengere å tekste eller lese på mobil når de krysser gata. Også i Fort Lee i New Jersey er lignende forbud vedtatt.

Distraherte amerikanere med nesa i mobiltelefon sto for over 11 100 personulykker i perioden 2000–2011, ifølge tall fra University of Maryland, gjengitt av USAs nasjonale sikkerhetsråd.

I Augsburg i Tyskland er det lagt røde og grønne lys nede i fortauskanten for å fange mobilbrukernes oppmerksomhet. Dette startet etter at en 15-årig jente ble påkjørt mens hun hadde oppmerksomheten konsentrert om mobilen, skriver TV-kanalen NTV.

Mobilbrukere i Brick Lane i London, i en bydel hvor noen lyktestolper en periode var polstret for å unngå at fotgjengere skader seg. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

– Ser det ofte

En som mener mobilen stjeler for mye oppmerksomhet, er trafikklærer ved Tungbilskolen i Drammen, Arne Kvitberg.

– Vi ser jo ofte når vi kjører i bykjernen at folk som går på fortauet, og som er opptatt av å skrive sms eller snakke i telefonen, bare skrår over før krysset kommer, sier Kvitberg.

– Da er det stor fare for å bli kjørt over, fortsetter han.

Fraskriver seg ansvaret

Undersøkelsen viser også at gående og syklende legger det største ansvaret på bilførerne.

– Det er faktisk mellom 70 og 80 prosent som mener at bilførerne har ansvaret for å være oppmerksomme. Men alle har ansvar for å ferdes hensynsfullt i trafikken, sier Aarvold i Vegdirektoratet.