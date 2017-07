Bystyret i Honolulu på Hawaii er lei av uoppmerksomme fotgjengere som tråkker ut i trafikken med nesa i en bærbar skjerm.

Nå har de funnet løsningen. Forbudet, som er tatt inn i byens politivedtekter, gjelder også andre bærbare elektroniske dingser, som digitalkameraer og personsøkere. Men rene lydkilder er tillatt, med mindre brukeren glor på skjermen.

«Zombie»-forbud

Forbudet trer i kraft i oktober. Bøtene kan bli på opp mot 300 kroner. Ved gjentatte lovbrudd kan de komme opp i 800 kroner.

Hensikten er å hindre at såkalte «zombier med smarttelefoner» skader seg.

Meldinger til nødetatene er unntatt fra forbudet. Nødetatene selv er også unntatt. Loven ble vedtatt av bystyret sist uke med 7 mot 2 stemmer.

Kritiske røster i lokalsamfunnet mener at bystyret overregulerer folks adferd, og at kommunen burde konsentrere seg om viktigere ting. Men ordfører Kirk Caldwell forsvarer forbudet overfor nyhetsbyrået Reuters, selv om han ikke kan legge fram tall som viser problemets omfang.

En mobilbruker krysser en trafikkstille gate i London. Foto: Bruno (Flickr CC BY-NC-ND 2.0)

– Noen ganger må vi vedta lover som burde være unødvendige, for her strekker tydeligvis ikke ren fornuft til, sier Honolulu-ordføreren.

Også i Fort Lee i New Jersey er lignende forbud vedtatt.

Over 11 000 skadde i USA

Distraherte amerikanere med nesa i mobiltelefon sto for over 11 100 personulykker i perioden 2000–2011, ifølge tall fra University of Maryland, gjengitt av USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Slik distraherende mobilbruk er ikke bare et problem i trafikken, det er også blitt et problem på fortauene, sier Maureen Vogel i sikkerhetsrådet til Reuters. Slike mobilulykker er mer enn femdoblet i perioden. Distraherende mobilbruk er nå blitt et fast målepunkt i statistikken over hvilke farer som truer i det amerikanske samfunnet.

Mobilbrukere i Brick Lane i London, i bydelen hvor noen lyktestolper en periode var polstret for å unngå at fotgjengere skader seg. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Problemet med svimete mobilbrukere er ikke isolert til USA. I London er flere gatestolper polstret for å unngå at folk skader seg. Den populære turist- og markedsgaten Brick Lane er blant gatene hvor lyktestolpene har fått tykke, hvite polstringer, skriver The Independent.

I Augsburg i Tyskland er det lagt røde og grønne lys nede i fortauskanten for å fange mobilbrukernes oppmerksomhet. Dette startet etter at en 15-årig jente ble påkjørt mens hun hadde oppmerksomheten konsentrert om mobilen, skriver TV-kanalen NTV.

Voksende problem

ØKER: Bård Morten Johansen i trygg Trafikk sier det ikke finnes oversikt over tallet på mobilulykker blant gående, men han avtar det stadig blir flere. Foto: Trygg Trafikk

Norske Trygg Trafikk har ikke tall på hvor mange ulykker som forårsakes av uoppmerksomhet som skyldes mobilbruk, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen

– Dette er nok et voksende problem. Men vi vet for lite om mobilbruk og ulykker blant gående. Dette skulle vi gjerne visst mer om, sier han til NRK.