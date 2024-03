Unike opptak: Hør gaupa skrike

Skandinavias eneste viltlevende kattedyr er notorisk menneskesky. Å fange den på film er en utfordring i seg selv.

David Løstegaard-Ulriksen fra Hallingdal har satt opp en rekke viltkameraer ute i terrenget, i håp om å sikre seg bilder av det majestetiske dyret. Nylig fikk han en «fangst» som overgikk alle forventninger.

Vårkåte skrik

– Jeg fikk et pushvarsel på telefonen. Da ser jeg det at det kommer en hanngaupe som går ut mot ei fjellhylle. Så begynner den å skrike, forteller Løstegaard-Ulriksen.

David Løstegaard-Ulriksen fikk seg en overraskelse da han fikk se hva viltkameraet hadde fanget opp. Foto: Privat

– Har du opplevd noe lignende før?

– Jeg har hørt gaupa når jeg har gått i skogen på kveldstid, men jeg har aldri fått det på film eller sett det.

Det går mot paringstid for gaupa, og Løstegaard-Ulriksen tror dyret roper etter en make. Hanngaupa er derimot ikke et nytt bekjentskap for fotojegeren.

– Jeg har ganske mange opptak av den. Den er ganske unik, for den har bare ett øre. Den har mest sannsynlig mistet øret i kamp om revir med en annen gaupe, forteller Løstegaard-Ulriksen.

Fakta om gaupe: Ekspander/minimer faktaboks De norske gaupene er blant de største med gjennomsnittsvekt på 23 kilo for hanner og 17 kilo for hunner. Kroppslengden til norsk gaupe er 90–120 centimeter.

Gaupa lever i skog, og foretrekker ulendt terreng. Leveområdene til hvert voksne dyr kan variere mye i størrelse (100–1000 km²). Den norske gaupa har blant de største jaktområdene, og de aller største områdene som er målt i Troms og Finnmark dekker opptil 4000 km².

Gauper er effektive jegere og kan drepe dyr som er langt større enn seg selv. I Norge er rådyr det mest vanlige byttedyret for gaupa.

Gauper kan bli over 20 år gamle. Etter at unge gauper forlater mor og søsken, må de finne sitt eget territorium, og i denne perioden kan de streife over store områder og er spesielt utsatt for farer. Dødeligheten for gauper i alderen 1–2 år er 50 prosent.

Gaupa er blant de kattedyrene i verden med størst utbredelsesområde. Den finnes i store deler av skogbeltet som dekker Nord-Europa og Russland.

Den norske gaupebestanden vurderes som sterkt truet. Antall reproduksjonsdyktige dyr i Norge ble i 2021 anslått til omtrent 220. Kilde: Store norske leksikon.

Naturfotograf Arne Nævra mener opptakene av gaupeskrikene er helt unike. Foto: Julie Maske / DNT

– Unike opptak

– Det er ei fantastisk eldre hanngaupe som er litt paringskåt. Vi snakker om høybrunsten akkurat nå for gaupene, sier den erfarne naturfotografen Arne Nævra.

Han er imponert over det som er fanget opp av viltkameraet.

– Det er helt unikt. Plasseringa av kameraet her er også fantastisk fin. Du får et nydelig opptak med omtrent hele dalføret bak, sier Nævra.

Naturfotografen har kun hørt gaupeskrik en gang i løpet av sin lange karriere.

– Jeg har hørt det flere ganger fra tamme gauper, da jeg lagde en naturserie på Langedrag. Ute i det fri så er det ikke så lett. Du må jo ha litt flaks, da. For det er jo ikke så mange gauper vi snakker om. Man har tillatt bare 65 ynglinger i året i hele landet, forteller Nævra.

Også en av landets fremste gaupeeksperter, mener opptaket er svært spesielt.

– Flotte og fascinerende opptak. Jeg har sett opptak av hanngauper som kaller på hunngauper før, men dette var av svært god kvalitet, sier John Odden i Norsk institutt for naturforskning.

Gaupefotografen fra Hallingdal har nå satt seg nye mål.

– Det eneste som kan toppe dette, det er jo paring ute på den samme plassen. Det blir mitt neste mål, sier Løstegaard-Ulriksen.