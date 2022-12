– Vi har allerede fått inn registreringer i år. Gjennom hele sesongen får vi omtrent 10 og 20 meldinger.

Det sier Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland.

Alle innmeldingene i fylket, så lenge Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen, honoreres med 3000 kroner.

Dette skal gjøre det ekstra motiverende å melde inn observasjoner av «mystiske» spor i skogen.

Men hva er poenget med å telle?

Og hvor mange gauper skal det være i Norge?

Internasjonalt samarbeid

Tellingen begynner hvert år 1. oktober, men Skogstad forteller at de sjeldent får inn mange tips før senere på vinteren.

Grunnen?

– Det er egentlig når det er begynt å komme snø, sier han og ler.

Kanskje ikke så rart. Uten snø er det vanskelig å finne spor.

– Det er ikke vits å få oppmerksomhet rundt dette før det er snø, da har folk glemt det når snøen kommer.

Til tross for at snøen kom sent mange steder i Nordland i år har de allerede fått inn mellom 10 og 20 observasjoner så langt.

Nå skal det telles frem til slutten av februar slik at det kan sjekkes om Norge treffer bestandsmålet.

Om du møter ei gaupe i skogen er du heldig. Sporene er naturlig nok mindre uvanlig å støte på. Foto: Gunnleif Bidtnes

Selv om ikke alle fylkene i Norge gir ut «sporlønn» gjøres det en tellejobb overalt.

– Dette er et nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er lik metodikk både i Sverige og Norge. Dyrene bryr seg ikke om landegrenser og derfor prøver vi å gjøre det på lik måte overalt, forklarer Skogstad.

I Norge er det et klart bestandsmål på 65 gaupefamilier.

– Sist vinter var det 58.5 familier. Året før 67 og i 2020 var det 66.5 familier, opplyser Skogstad.

En familie består av mor og unger.

Grunnen til at tallet kan være 0.5 er fordi familien kan ha krysset grensen til Sverige og derfor må deles mellom landene.

Du kan lese mer om bestanden hos rovdata.no.

«Sporlønna» blir mer og mer kjent

Nasjonalt var det en nedgang i gaupefamilier fjor. Det samme gjelder lokalt for Nordland.

– Vi har et bestandsmål på 10 gaupefamilier. I fjor lå vi under med seks ulike familiegrupper, forteller Skogstad og legger til:

– Året før det var det 10 og i 2020 ble det registrert 11 familier.

Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland forteller at noen får seg en hyggelig overraskelse når de får vite om betaling etter å ha meldt inn om gaupespor. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Ser du noe som minner om gaupespor ber ekspertene deg om å gi beskjed til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs.

I Nordland har de gjort det enda mer lukrativt med en løsning der du får betalt om tipset viser seg å føre frem til en registrering.

– Denne ordningen har vi positiv erfaring med og det gir litt ekstra motivasjon til folk som går i skogen om å melde inn. Dette er viktig data for oss, sier Skogstad.

I Skandobs-portalen kan man melde inn observasjoner av gaupe, men også jerv, gaupe, bjørn og ulv. Foto: Gunnleif Bidtnes

Ordningen har vært på plass i noen år, men det er på langt alle som er klar over dette når de melder inn en mulig observasjon.

– Noen får seg en hyggelig overraskelse, slår Skogstad fast.

Tipsene fra folk er viktige for at registreringen skal bli så god som mulig. I årene fremover vil imidlertid Statsforvalteren gjøre nye grep for å gjøre det enda mer presist.

– Vi skal supplere med overvåking gjennom viltkamera flere plasser.

Klimaendringene gjør nemlig at det er vanskeligere nå enn tidligere å få presise nok tall basert på spor.

– Vi setter opp kameraene i områder der vi ser at det er mindre sporsnø. Klimaet gjør at vi er nødt til å tenke nytt, avslutter Skogstad.

