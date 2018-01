Skal ha drevet drapstrening på forsvarsløse dyr

Ifølge tiltalen, skal de seks mennene og kvinnene ha trent opp hundene sine i jakt på andre levende dyr innenfor inngjerdinger. Hundene er blant annet av typen amerikansk bulldogg og støver.

Har ikke kunnet flykte fra hundene

Ifølge Økokrim, er det blitt brukt kaniner, griser, grevlinger, katter og rotter som ikke har hatt noen mulighet til å komme seg unna de angripende hundene.

To av de tiltalte er fra Buskerud, tre fra Østfold og en fra Sverige. Jakten skal ha skjedd hovedsakelig i Buskerud og Østfold der fire av de tiltalte bor, men også andre steder i landet og i Frankrike der slik jakt ikke er ulovlig.

– En lidenskapelig kjærlighet til dyr

Anders Westeng er forsvarer for den ene tiltalte fra Buskerud. Han sier det er en spesiell sak.

– Min klient har et lidenskapelig forhold til dyr og hunder. Han har drevet med denne aktiviteten av kjærlighet til hundene.

– Men hva med de dyrene som blir angrepet, for dem er det jo ikke noe godt?

– Nei, og det innser han i ettertid og er lei for det. Han har noen ganger trådt over en grense ved å utsette ville dyr for krenkelser og skader. Det skjønner jeg mange opplever som problematisk. Og det er det også, sier Westeng.

NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Hundene gå her til angrep på villsvin. De biter seg fast i villsvinet i cirka en halvtime før dyret blir avlivet av jegerne. Disse bildene skal være filmet i Frankrike der slik jakt ikke er ulovlig. Du trenger javascript for å se video. NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Hundene gå her til angrep på villsvin. De biter seg fast i villsvinet i cirka en halvtime før dyret blir avlivet av jegerne. Disse bildene skal være filmet i Frankrike der slik jakt ikke er ulovlig.

Skal ha jukset med hundevaksinasjoner

En av de tiltalte jobbet ved en veterinærklinikk, og det er, ifølge tiltalen, blitt jukset med hundepass og vaksinasjoner av hundene når de er tatt med på jakt i Frankrike.

Hundeeierne skal også ha filmet villsvinjakten i Frankrike. Politiet har sikret seg film som viser at villsvinet utsettes for store smerter og frykt når flere hunder biter seg fast i det. Men Økokrim mener at de tiltalte også har drevet med dette i Norge, og her er det ulovlig.

– Omfattende beviser

Det er gjort beslag fra tiltaltes datamaskiner og telefoner, og Økokrim mener en del av det de har funnet viser en mangel på respekt for dyr.

– Vi har ganske omfattende bevis i form av dokumenter og opptak, sier Inge Svae-Grotli som er statsadvokat og aktor i saken. Han forteller at saken ble avdekket av politiet i Søndre Buskerud.

Amerikansk bulldogg: Det er hunder av denne typen som er blitt brukt av de tiltalte. Hundene er blitt sluppet løs på kaniner, griser og katter i inngjerdede områder der dyrene ikke har hatt mulighet til å komme seg unna. Foto: Politiet

Mener villsvin ble smuglet for å brukes til jakt

Økokrim mener også at en av de tiltalte har smuglet inn en villsvinunge fra Frankrike for å brukes som byttedyr i Norge. Villsvin er svartelistet her i landet og derfor ulovlig å innføre.

– Dette er nok min klient uenig i. Han hevder villsvinet ikke er ført inn i Norge for å drive jakt på det, sier Hilde Marie Ims som er forsvarer for den tiltalte mannen fra Østfold.

Rettssaken starter den 16. januar i Kongsberg og Eiker tingrett, og det er satt av åtte uker til den.