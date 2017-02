Politiadvokater føler seg utrygge etter voldsepisoder

– Drammen tingrett er dessverre en av tingrettene som er i dårligst stand når det kommer til ivaretakelse og sikkerhet. Det er verken metalldetektorer eller sikkerhetsvakter der, sier Birgit Austad, tillitsvalgt for politiadvokatene, til NRK.

En mann som er tiltalt for grov kroppsskade, angrep tirsdag en kvinnelig politiadvokat under et fengslingsmøte i Drammen tingrett.

Mannen i 30-årene ble framstilt for forlenget varetektsfengsling da han spyttet på politiadvokaten, slo henne i ansiktet og sparket henne i magen. Kvinnen ble sendt til legevakt etter angrepet og er ikke alvorlig skadd.

Birgit Austad, tillitsvalgt for politiadvokatene. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Voldsepisoden viser at sikkerheten for er for dårlig, fastslår Austad.

– Vi opplever at vi føler oss utrygge til tider, sier hun.

Krever bedre sikkerhet

Det er nemlig ikke første gang en politiadvokat har blitt slått ned i Drammen tingrett. En kvinnelig politiadvokat ble i 2013 angrepet av en tiltalt under en pause i retten.

Arbeidstilsynet i Drammen utførte etter hendelsen tilsyn med tingretten. Etter tilsynet ble det iverksatt tiltak for å bedre sikkerheten for ansatte.

Men siden har det ikke vært gjort noen større tiltak, ifølge Austad.

– Det har vært møter, det har vært diskutert små tiltak som plassering mot nødutgang og sånne ting. Men ikke noen store tiltak, sier hun.

– Vi etterlyser mye bedre tiltak, bygningsmessig også. Oslo tingrett og nyere tingretter har de fasilitetene og de sikkerhetssystemene som er nødvendig.

ANGREPET: Politiadvokaten som ble slått ned, får behandling på legevakta. Foto: Vegard M. Aas / NRK

Tingretten: – Har for lite penger

Fungerende sorenskriver Anne Kristin Vike er enig i at sikkerheten i Drammen tingrett er for dårlig.

– Vi kjemper sammen med mange andre tingretter en kontinuerlig kamp for økte bevilgninger for å bedre sikkerheten for dommere, våre aktører og for publikummere, sier hun til NRK.

Det har blitt kuttet jevnt og trutt i pengebevilgningene til norske tingretter, ifølge Vike, som videre sier at det er umulig å øke sikkerheten nevneverdig uten mer penger.

– Vi ønsker at våre folkevalgte må være seg sitt ansvar bevisst og øke bevilgningene til norske domstoler, sånn at vi kan ivareta sikkerheten og sånn at vi unngår slike alvorlig episoder som den vi hadde i Drammen tingrett i dag.

TILTALT: En mannlig tiltalt slo ned en politiadvokat i en rettssal i Drammen tingrett tirsdag. Foto: Vegard M. Aas / NRK

I avhør

Den tiltalte mannen er tirsdag ettermiddag i avhør med politiet om voldsepisoden i Drammen tingrett.

Mannens forsvarer, advokat Silje Owren Aarum, ønsker ikke å kommentere hendelsen over NRK.

Saken blir nå strafferettslig behandlet av Nordre Buskerud, ettersom Søndre Buskerud er inhabile, opplyser Inge Lise Øverby, leder av retts- og påtaleenheten til NRK.

– Vi tar dette på største alvor og er opptatt av å ta hånd om politiadvokaten. Det går etter forholdene bra med henne.