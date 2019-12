Pass opp for falske nettbutikker når du skal julehandle

– Vi antar at det finnes fire til fem ganger så mange falske nettbutikker som ekte. Forbrukerne bør derfor være veldig oppmerksomme, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke.

Når julen står for dør, er det mange som velger å handle julegavene på nett. Bjerke forteller at det finnes ulike typer falske nettbutikker som folk bør se opp for i julestriden.

Thor Martin Bjerke er sikkerhetsrådgiver i Virke. Han ber folk være oppmerksomme under årets julehandel. Foto: Stian Schioldborg

– Noen tar pengene dine uten å sende varene, andre samler inn kredittkortinformasjon som de selger videre, og noen gir deg virus på dataen, sier Bjerke.

Mange av disse nettstedene kan fremstå som ekte fordi de har lurt til seg et sikkerhetssertifikat.

Disse ser ut som hengelåser i starten av adressefeltet. Når hengelåsen er lukket, betyr det at nettstedet skal være dokumentert sikkert. En åpen hengelås indikerer det motsatte.

– De som utsteder disse sertifikatene gjør ikke alltid en god nok jobb med å kontrollere nettstedene. Derfor har altfor mange butikker blitt sertifisert.

Konkurrerer mot de useriøse aktørene

Også de ekte nettbutikkene har fått merke at det finnes svindlere der ute.

Lars Thomassen er daglig leder i Treningspartner.no, og har jobbet med netthandel i nesten 20 år.

Lars Thomassen er daglig leder i Treningspartner.no. Han er lei av svindlere på nett. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han opplever at de seriøse aktørene konkurrerer mot stadig flere falske nettbutikker.

– Det har skjedd at våre tekster på nett har blitt kopiert ned til kommafeil, og så legger de seg litt under i pris, sier Thomassen.

Den internasjonale netthandelen øker, og det slipper til stadig flere aktører i det norske markedet, ifølge Thomassen. Han mener man derfor bør være ekstra på vakt.

– Jeg blir fortvilet på vegne av bransjen. Mange blir tatt tidlig, men de rekker å gjøre en del skade før det.

Seriøse nettbutikker opplever at de blir kopiert av de falske sidene. Foto: Camilla Veka/NRK

Råd til deg som skal handle på nett

Når NRK spør folk på gaten om de handler julegaver på nett i år, svarer samtlige ja. På spørsmål om de er redde for å bli svindlet, er det derimot større variasjon i svarene.

– Jeg er redd for å bli lurt av falske nettsider. Jeg har hørt om en del som har opplevd det. Man bør være litt forsiktig der, sier Anna Daraz.

Anna Daraz er litt skeptisk til å handle på nett. Hun har hørt om flere som har blitt svindlet. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hun har planer om å handle årets julegaver på nett for å spare tid.

– Jeg handler både i butikk og på nett, men jeg bruker bare de største nettsidene som jeg vet er trygge. Jeg er derfor ikke redd, sier Håkon Sotlien.

Selv om det finnes uærlige aktører, er det noen råd du kan følge for å sikre deg en trygg netthandel. Her er Bjerke sine beste råd:

Slik handler du trygt på nett Ekspandér faktaboks Klikk på hengelåsen i adressefeltet og se hvor sertifikatet er utstedt. Sjekk også om det er gyldig.

Ofte skiller de falske nettbutikkene seg ut ved at det mangler kontaktinformasjon på siden. Ofte er det bare et kontaktskjema.

Teksten på disse sidene kan være rart formulert, fordi det brukes oversettelsesprogrammer.

Sjekk om lenkene på nettstedet fungerer når du trykker på dem.

Ofte er også prisene så lave at det virker useriøst.

Dersom du allerede har blitt svindlet, må du ringe banken din og prøve å stoppe transaksjonen.