I en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) kommer det frem at én av fem over 65 år har deltatt i en konkurranse eller undersøkelse på sosiale medier som viste seg å være falsk, og 52 prosent har opplevd svindelforsøk på nett.

– Tallene bekrefter en antagelse vi har hatt, sier seniorrådgiver Ivar Kjærem i NorSIS.

Han mener tallene viser at det er en gruppe eldre som trenger mer kunnskap om hvordan opptre sikkert på nett, både for egen del og for dem som er venner med dem på nett.

En av dem som har blitt lurt av en falsk konkurranse er Tore Rui. Han forteller at han fikk en e-post der han kunne vinne en mobiltelefon.

– Skulle ikke oppgitt kredittkortet

– Da var jeg så dum at jeg logget meg inn, svarte på noen spørsmål og det virket ganske seriøst, sier han til NRK.

– Det jeg ikke skulle gjort, var å oppgi kredittkortnummeret mitt. Etter noen dager ble jeg trukket 840 kroner, og det fikk jeg ikke gjort om, legger han til.

For kort tid siden viste en annen undersøkelse at den eldre garde er mindre kildekritiske enn de yngre. Det tror Kjærem har sammenheng med at mange over 65 også går i andre feller på nett.

– Før kjente man dem som drev de tjeneste man benyttet seg av. Det er snudd litt på hodet i en hverdag hvor man kommuniserer over nett, og det ikke er like lett å vite hvem man faktisk kommuniserer med, sier han.

Må gjøre eldre trygge på nett

Generalsekretær Kristin Ruud, i organisasjonen Seniornett, sier at den digitale tankegangen for mange eldre er så annerledes at de bruker lang tid på å bli trygge på nett.

Nå mener hun at debatten bør handle om noe mer enn kun å få de eldre på nett.

– Men også å holde seniorene på nett på en god og trygg måte, sier hun.

Rui tror grunnen til at mange blir lurt på nett, er at nordmenn kanskje er litt naive, og at eldre muligens ikke alltid tar de forbeholdene de burde på nett.

– Selv har jeg vært på nett siden det kom, så den fellen burde jeg ikke gått i, ler han.

– Jeg har ikke blitt lurt igjen, slår han fast.