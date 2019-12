Den lille kattungen har fått det passende navnet «Bambi», fordi hun ser ut som Bambi på glattisen når hun skal bevege seg over stuegulvet.

– Det både jeg og dyrlegen er bekymret for er fremtidige slitasjeskader fordi Bambi sitter på høyre hofte og humper og drar seg fremover, forklarer Pia Lid.

Håp om et fullverdig liv

Pia Lid tok til seg Bambi fordi hun ønsket å gi kattungen en ekstra sjanse på et fullverdig liv. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Kattungen på fire måneder lider av en nevrologisk sykdom. Sykdommen gjør at nervesignalene fra Bambis hjerne til bakbeina ikke går som de skal, og den lille kattungen kan derfor verken stå eller gå.

Lid vil at kattungen skal få et så godt liv som mulig, og la derfor ut en annonse på Finn.no hvor hun søker om støttehjul til Bambi.

– Støttehjul vil kunne gi henne større mobilitet, men også forebygge slitasje og feilbelastning som følge av handikappet hennes, sier Lid.

Kattungen Bambi trenger støttehjul Du trenger javascript for å se video.

Selv om Bambi ikke kan gå er hun en aktiv kattunge med god appetitt. Tross sitt handikapp drar hun seg raskt over gulvet for å nå matskålen, og hun klarer nesten å klatre helt opp i klatrestativet som står i stuen.

– Hun oppfører seg om en helt vanlig kattunge, forklarer Lid.

For Lid er det viktig at Bambi ikke har det vondt og lider. Etter flere besøk til dyrelegen har de ikke funnet noen tegn som tyder på at kattungen har plager eller smerter.

Bambi er som alle andre kattunger. Hun er nysgjerrig og elsker å leke. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Synet på dyrevelferd i utvikling

Veterinær Helle Novang Pedersen hos AniCura forteller at rullestol til dyr ikke er veldig utbredt i Norge, men brukes i større grad f.eks. i USA.

– Noen dyr vil absolutt kunne ha tilfredsstillende livskvalitet med hjul, sier veterinær Helle Novang Pedersen. Foto: AniCura Jeløy

– Livskvaliteten vil selvfølgelig være veldig individavhengig, men noen dyr vil absolutt kunne ha tilfredsstillende livskvalitet med hjul, sier Novang Pedersen.

Novang påpeker at livskvaliteten vil avhenge av størrelsen på dyret, om dyret har en smertefull tilstand, andre følgetilstander og om problemet er medfødt eller har kommet når dyret er voksent.

Veterinær Andreas Haga ved Veterinærhøgskolen syns det er interessant hvordan etikken rundt dyrevelferd er i utvikling.



– For 30 år siden hadde det ikke engang vært et tema å diskutere verken cellegift til hunder eller rullestol til katter. I dag derimot har mange et annet syn på hva slags behandling og hjelp kjæledyrene våre kan få, forklarer Haga.

Respons på annonsen

Lid er frivillig for dyrebeskyttelsen, og har både egne katter og fosterkatter boende hos seg på Røyken i Buskerud. Hun tok til seg Bambi etter å ha blitt tipset om en annonse der en handikappet kattunge trengte et hjem.

– Paret som hadde henne ventet barn, og Bambi trenger mye stell. Så jeg har full forståelse for at ikke alle har mulighet og kapasitet til å ta seg av en katt som Bambi, forklarer Lid.

Til nå har det vært god respons på den spesielle annonsen.

– Jeg har fått veldig mange meldinger på annonsen, men de fleste vil bare si hvor søt Bambi er, og ønske lykke til.

– Men etter at jeg snakket med NRK sist har det faktisk blitt bestilt støttehjul til Bambi fra Kina, så nå er vi veldig spente, sier Lid.