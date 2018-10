Kalven ble oppdaget på østsiden av Geiteryggtunnelen på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland. En tilfeldig forbipasserende oppdaget kalven og varslet Aurland fjellstyre. De varslet straks Statens naturoppsyn (SNO)

– Jeg skjønte ganske fort at dyret var alvorlig skadd, så jeg fikk etter 10 minutters tid felt det i vannkanten av Vierbotnvatni, sier seniorrådgiver i SNO, Petter Braaten, til NRK.

Petter Braaten er seniorrådgiver hos Statens naturoppsyn. Foto: Håvard Nesbø

Det var Hallingdølen som først omtalte saken.

Reinskalven falt ut i vannet, så Braaten forteller at det var vanskelig å se hva det var som hadde gitt dyret skadene.

– Jeg tok det med meg til et viltslakteri, og fikk hjelp til å flå det. Da skjønte jeg ganske fort at dette dyret var skadet ved hagleskudd. Jeg kjenner både som jeger, som naturoppsyn og som menneske at jeg blir ganske forbannet, sier Braaten.

Den erfarne oppsynsmannen har opplevd mye i jobben. Blant annet ledet han fellingslaget som hadde i oppdrag å utrydde villreinstammen i Nordfjella. Men han reagerer sterkt på det han opplevde i helga.

– Det er altså noe av det mest avskyelige jeg har sett, sier Braaten.

Både kalven og området den ble funnet i, var fullt av blod. Foto: Petter Braaten / SNO

Langsom og smertefull død

Noen hagl hadde gått gjennom brusken i nesa på dyret. Andre hagl traff i nakkeregionen og gikk inn i kjøttet, samt at dyret også hadde flenger på siden.

– Dette ville nok ført til en langsom og smertefull død, forklarer Braaten.

– Når Statens naturoppsyn velger å avlive et dyr, så er det fordi dere mener det ikke kan leve videre med skadene?

– I dette tilfellet var jeg ikke ett sekund i tvil om at dette var nødvendig av dyrevelferdshensyn. For å avslutte lidelsen hos dette unge dyret så måtte jeg rett og slett ta livet av det.

Da reinskalven ble flådd fant man flere hull skapt av hagl. Foto: Petter Braaten / SNO

Trodde bedre om jegerstanden

Hendelsen er brudd på flere regler. Utenfor jakttiden er det kun lov å felle rein hvis man har spesiell tillatelse. I tillegg er det ikke lov å benytte haglgevær til reinjakt.

– Det er snart ingenting som sjokkerer lenger, men når folk reiser rundt med våpen i bilen så er det sannsynlig at dette er jegere. Jeg hadde håpet at vi i 2018 hadde en jegerstand som hadde noe mer moral og ryggrad enn dette, sier Braaten før han utdyper:

– Det å skadeskyte et dyr under jakt er en ting. Da kan du være uheldig. Men her er det utenom jakttid, med ulovlig våpen og muligens også skutt fra motorkjøretøy. Så her er alle paragrafene brutt på en gang.

Informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad, reagerer med avsky når NRK forteller han om dyret. Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

– Dette er en miljøkriminell handling. Her brytes jo flere regler. Sånn sett har ikke dette noe med jakt å gjøre i det hele tatt, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad.

– Jeg er helt enig med Braaten i at dette er avskyelig, legger han til.

Har levert anmeldelse

Når NRK snakker med oppsynsmannen, har han akkurat vært og levert en anmeldelse hos politiet.

– Så får vi se hvordan politiet prioriterer dette. Men jeg håper jo at også politiet anser denne saken som såpass alvorlig at de gjør noe for å finne ut av hvem som gjorde dette, sier Braaten.