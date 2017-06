Obduksjonsrapport: Volden alene er ikke dødsårsak

Politiet har fått den midlertidig obduksjonsrapporten, men det kan ta flere uker før politiet vet hvorfor den 17 år gamle gutten døde, skriver Drammens Tidende.

– Ut fra det som står i den midlertidige obduksjonsrapporten kan vi ikke konkludere med dødsårsaken. Den gir ikke et entydig svar, sier Jan-Henrik Håkestad, leder for taktisk avsnitt ved Drammen politistasjon til avisen.

Analysenesvarene fra den endelige obduksjonsrapporten vil være mer utfyllende, men det kan altså ta flere uker før svarene foreligger.

Vurderer redusert siktelse

– 17-åringen har skader som er forenlig med stump vold, men den stumpe volden alene ikke gir livstruende skader, sier påtaleansvarlig hos politiet i Drammen, John Ivar Johansen til NRK.

Han forteller at de to siktede i saken ikke har utsatt 17-åringen for grovere vold enn det som politiet har trodd.

– Vi vurderer å endre siktelsen til de to fra grov kroppsskade til grov kroppskrenkelse, sier Johansen.

Uklart hendelsesforløp

Gutten ble innlagt på Ullevål sykehus etter en fest på Konnerud i Drammen i pinsehelgen. Da hadde han store skader, og han lå flere dager i koma på sykehuset. Mandag bekreftet jourhavende jurist ved Drammen politistasjon, Vibeke Martins, at 17-åringen døde på sykehuset.

To jevnaldrende gutter ble raskt siktet i saken. Politiet mistenker at 17-åringen tok narkotika og at han var involvert i en voldsepisode.

– På lørdagen var det et vorspiel på Konnerud, der fornærmede tok narkotika og på et tidspunkt ble i dårlig form. Han ble kjørt fra vorspielet. Personene som kjørte ham, skulle i utgangspunktet hjelpe han til legevakta eller liknende, men på veien så skjedde det noe som gjorde at det ble utøvet vold mot fornærmede. Det sa påtaleansvarlig ved drammenspolitiet Jon Ivar Johansen om hendelsesforløpet i forrige uke.

Sørgende ungdom

Etter at dødsbudskapet kom mandag ettermiddag uttrykte mange ungdommer sorg og skrev minneord om kameraten på sosiale medier.

Utover kvelden samlet mange seg i området på Konnerud hvor 17-åringen ble hentet av en ambulanse pinsehelgen.

Mange av ungdommene uttrykte der vantro over det som har skjedd.

Håper på ro

Fredag kom altså den foreløpig obduksjonsrapporten og den viser da at dødsfallet til 17-åringen ikke skyldes grov vold.

– Jeg håper og tror at ungdommene i Drammen forhåpentligvis vil redusere sitt aggresjonsnivå mot de to siktede nå, sier Johansen til NRK.