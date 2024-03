Den 17. august i fjor ble Jonas Aarseth Henriksen funnet skutt og drept i en bil ved Nes i Ådal. Fem personer har blitt siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle fem nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

NRK har møtt en av disse mennene.

– Jeg har aldri medvirket til noe drap. Og jeg håper jo at politiet gjør jobben sin, så sannheten kommer frem, sier den siktede mannen.

NRK har møtt den siktede mannen og kjenner hans identitet. Foto: William Jobling / NRK

På oppdrag

Han ble pågrepet 26. september, og var den tredje som ble arrestert. Han er en lokal mann i 30-årene fra Hønefoss.

Han ble løslatt etter nesten tre måneder i varetekt.

Før Henriksen ble drept, ble han utsatt for overfall, trusler og hærverk. Fra mars til august leverte han inn elleve anmeldelser.

I avhør skal mannen i 30-årene ha forklart sin rolle knyttet til dette. Han har innrømmet flere forhold knyttet til medvirkning til hærverk, tagging og oppbevaring og overlevering av et våpen.

Han sier til NRK at han trodde at våpenet kun skulle brukes til hærverk. Det ble brukt til hærverk mot lastebilen «Hulken», sier mannen. NRK har opplysninger om at det samme våpenet også ble brukt til drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

– Jeg står for det jeg har vært med på – skadeverk og den biten der. Legger meg flat, tar straffa for det, sier mannen.

Ville kvitte seg med gjeld

– Hvorfor gjorde du dette?

– Grunnen var at jeg skyldte (navn fjernet, red.anm.) penger. Og ved å gjøre dette skulle det nedbetales gjeld, sier mannen.

Den siktede mannen peker på den samme mannen som politiet mener er hovedmannen og bestiller. Det er en 32 år gammel mann fra Noresund, som også har blitt sluppet løs fra varetekt.

Noresunds-mannens forsvarer Jon Anders Hasle mener at Hønefoss-mannen tegner et unøyaktig bilde av hva som skjedde.

– Det er hans demokratiske rett å fremme sitt syn på saken ut fra de interesser han har og for å tegne et bilde som gagner ham. Saken vil selvsagt bli mer nyansert når alle bevisene kommer på bordet i en kommende rettssak. Vi ser frem til det, sier Hasle til NRK.

Den siktede Hønefoss-mannen angrer i dag på det han gjorde mot Henriksen.

– Han ble terrorisert. Han var redd, han skjønte ingenting. Han hadde ingen sjans til å skjønne noen ting.

Mannen velger å fortelle sin historie til NRK under forutsetning av at han er anonym. NRK har etterkommet ønsket. Han er hverken tiltalt eller dømt i saken, men siktet.

Alt Jonas Aarseth Henriksen ble utsatt for: Ekspander/minimer faktaboks 25.07.21: Hønefoss – Brann i kassebil

24.09.21: Hønefoss – Brann i betongbil

27.02.22: Hønefoss – Brann i lastebil

09.03.23: Tønsberg – Kroppskrenkelse utenfor bopel

09.04.23: Trusler via Snapchat

18.04.23: Tønsberg – Forsøk brann i MC

04.06.23: Tønsberg – Skadeverk på bygning og bil

18.05.23: Hønefoss – Tagging på arbeidsbil

04.06.23: Tønsberg – Knust vindu på bopel

26.06.23: Hønefoss – Skadeverk på motorkjøretøy, firmabil

01.07-31.07.23: Hønefoss – Tagging flere steder

03.08.23: Tønsberg – Skadeverk på bygning

04.08.23: Lierskogen – Skadeverk på kjøretøy

07.08.23: Hønefoss – Skadeverk på kjøretøy

Bobil påtent

Anmeldelsene fra mars 2023 og fram til drapet har blitt etterforsket på nytt av politiet.

Hønefoss-mannen mener politiet er nødt til å utvide tidsrammen sin. Han mener angrepene mot Jonas startet med bobilbrannen i juli 2021.

Da var det en bobil som sto utenfor et bygg som Henriksens firma leide som ble påtent. Ifølge politiet er det noen som kastet brannbomber mot bobilen. Brannen førte til store skader på bygget som Henriksen leide.

Henriksen ble utsatt for to branner til. Mannen sier han ikke sitter på opplysninger knyttet til disse, men at mer etterforskning kan gi viktige svar.

– Hvis de skal finne sannheten i den saken her, så er det veldig viktig at de går de brannene i sømmene også, for det er helt klart en sammenheng.

Den siktede mannen møter NRK for å få frem sin side av det Jonas Aarseth Henriksen ble utsatt for. Foto: William Jobling / NRK

Sjalusi

Politiet har tidligere bekreftet at de tror at sjalusi er årsaken til angrepene og det som til slutt endte med et drap.

Det samme forteller mannen i 30-årene til NRK.

– Jonas trodde han hadde en formening om hva det kunne være, men det viste seg å være helt feil.

– Han må ha følt seg utrolig hjelpeløs. Han må ha hatt det helt jævlig. Mann siktet for drapet på Henriksen

Mannen sier at han etter taggingen av «Tyster Jonas» rundt omkring i Hønefoss fikk nok og brøt kontakten med mannen som han forteller bestilte oppdragene.

Gråter sammen

Foreldrene til Jonas mener også at politiet har en for snever tidsramme og anmoder om ytterligere etterforskning rundt hendelser i 2021 og 2022.

Både mor Elin Aarseth, stefar Ivar Borgen, stemor Torunn Bjerkerud og far Trond Henriksen møter NRK i barndomshjemmet til Jonas. De ser på videoer av da Jonas var liten og gråter sammen.

– Han levde i et mareritt og et helvete. Han hadde det ikke bra de årene før det endte sånn som det gjorde, sier mamma Elin Aarseth.

Samuraisverd på rommet

De forteller at det denne siktede mannen og de andre gjorde mot sønnen gikk utover hele familien.

– Som et bilde på hvor redd Jonas var, sier far Trond Henriksen:

Han går inn på rommet Jonas sov i kort tid før han ble drept.

– Her lå det et samuraisverd på gulvet og en gasspistol på nattbordet da jeg kom hjem fra hytta.

Stemor Torunn Bjerkerud forteller at Jonas prøvde å skjule akkurat hvor redd han var.

– Det var ikke før vi så sverdet vi virkelig skjønte hvor ille Jonas hadde det, sier Bjerkerud.

Men hun husker godt en situasjon da en bil med henger kjørte på en fartsdump utenfor huset.

– Da skvatt han opp fra stolen og løp til vinduet for å se hva det var. Ingen av oss andre tenkte over lyden en gang, forteller stemoren.

FORELDRENE SAMLET: Stemor Torunn Bjerkerud, far Trond Henriksen, mor Elin Aarseth og stefar Ivar Borgen. Foto: Caroline Utti / NRK

Forholdsregler

NRK har tidligere skrevet at Jonas skal ha blitt forsøkt lokket ut til avsidesliggende steder flere ganger før han til slutt ble lurt ut til hytta i Nes i Ådal der han ble drept.

– Det sier jo noe om at det har vært planlagt. Og de gir seg ikke før det ender med at Jonas blir drept. Du skal være ganske utholdende hvis du holder på fra 2021 og frem til 2023, sier stefar Ivar Borgen.

Sønnen ville ikke involvere familien og unnskyldte seg da han spurte om han fikk lov til å sove der. Han tok ekstremt mange forholdsregler.

Blant annet byttet han fra lett synlig arbeidsbil til mer nøytral bil før han kjørte dit han skulle overnatte, og fortalte selv ikke nære venner hvor han skulle tilbringe natta.

– Han passet på at han parkerte bilen i garasje eller innerst på plassen for å skjule den bak den store hekken, sier far Trond.

MINNES JONAS: Hver kveld tenner de lyset ved siden av Jonas. Foto: Caroline Utti / NRK

– Han sov lite og dårlig. Han så seg alltid over skulderen. Han turte ikke å gå tur med hunden, sier Elin Aarseth.

Sier han ikke visste om drapet

Den siktede mannen forteller at han ikke trodde at det til slutt skulle ende med et drap.

Da Jonas ble drept, hadde han ikke vært i kontakt med noen av de andre siktede på lang tid, hevder han.

Nyheten om at Jonas hadde blitt skutt, fikk han vite gjennom avisoppslag.

– Visste du at det forelå planer om at Jonas skulle dø oppå denne hytta?

– Jeg hadde ingen kjennskap til at Jonas skulle bli drept. Jeg visste at noen var ute etter at han skulle få juling. Hvor og når visste jeg ingenting om.

Vil beklage

Den siktede mannen sier han angrer på det han gjorde og at han er lei seg for det han utsatte Henriksen og resten av familien for.

– Jeg vil bare beklage. Det skulle helst vært ugjort. Det får man aldri gjort noe med. Jeg prøver i hvert fall å hjelpe til med å få løst saken, sier mannen i 30-årene.

Politiet har blitt forelagt kommentarene til den siktede mannen og fra foreldrene. De ønsker ikke å kommentere saken.