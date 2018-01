Nekter for drapstrening av hunder

I åtte uker framover skal de tiltalte som er fra Buskerud, Østfold og Sverige forklare seg om de alvorlige påstandene fra statsadvokatene ved Økokrim som har tatt ut tiltalen.

Tiltalen er mest omfattende for en mann i begynnelsen av 30-årene fra Buskerud. Han nekter straffskyld for mange av punktene, blant annet for brudd på dyrevelferdslovens del som handler om avliving av dyr i forbindelse med jakt. Men han innrømmer straffskyld for andre poster som å ha sluppet en hund av typen bulldogg inn til en kanin i en innhegning.

Bestrider Økokrims framstilling

– Det er en betydelig differanse mellom Økokrims virkelighetsoppfatning og min klients oppfatning sier Anders Westeng som forsvarer mannen fra Buskerud.

Han tegner et bilde av en seriøs oppdretter som blant annet drev med hunder av typen amerikansk bulldogg.

– Han er sterkt uenig hvordan han framstilles gjennom tiltalen og tilbakeviser påstandene om at han ikke skal ha vært opptatt av hundenes ve og vel.

Hilde Marie Ims som forsvarer en mann i slutten av 30-årene fra Østfold, benyttet også anledningen til å bestride påstandene om at hennes klient har drevet uforsvarlig dyrehold.

– Han har hatt det svært tungt og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene i tlltalen.

– Formålet var ikke drapshunder

En kvinne i begynnelsen av 30-årene, som skal ha holdt hunder sammen med den tiltalte mannen fra Buskerud, nekter også straffskyld for å ha holdt hunder i hensikt å trene dem opp til å bli drapsmaskiner.

– Formålet var ikke avl og opptrening til hetsende hunder såkalte «catch dogs», presiserte kvinnens forsvarer under aktors opplesning av tiltalebeslutningen.

Men kvinnen som også er fra Buskerud, innrømmer å ha jukset med merkingen av en hund fra Frankrike i 2015. Hun jobbet ved en dyreklinikk og hadde mulighet til å gi hunden norsk hundepass og ID-chip slik at den kunne tas inn i Norge.

– Har vist mangel på respekt for dyr

Første dag i retten brukes til å lese opp tiltalebeslutningene for hver av de seks tiltalte. Etter hvert som aktor, statsadvokat Inge Svae-Grotli, går igjennom punkt for punkt blir det klart at påstandene harmonerer dårlig med hvordan de tiltalte ser på saken.

Alle innrømmer delvis straffskyld på enkelte punkter av mindre alvorlig grad, mens de nekter straffskyld for systematisk opptrening og bruk av hunder i jakt slik tiltalene beskriver.

Hundeholdet hos to av de tiltalte viser mangel på respekt for dyr, mener påtalemyndigheten som i løpet av rettssaken skal legge fram omfattende bevis for at dyreholdet ikke har vært faglig forsvarlig. Disse påstandene tilbakevises i retten av forsvarerne.

Beslagla 25 hunder i aksjon

Saken om de seks som politiet mener har trent opp hunder til å være et våpen mot villsvin, katter, kaniner, griser, grevlinger og andre dyr, ble etterforsket av Sør-Øst politidistrikt. I forbindelse med ransakelse hos to av mennene ble det beslaglagt 25 hunder i en aksjon desember 2015.

Flere av disse hundene ble avlivet fordi de ble sett på som farlige for både mennesker og dyr. Hundene er av typen amerikansk bulldogg og støver.