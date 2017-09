Minst 27 utsatt for nettovergrep

Sør-Øst politidistrikt opplyste om saken i en pressemelding fredag formiddag.

– Politiet i Sør-Øst har en pågående etterforskning mot en mann som har begått overgrep mot unge jenter på nett. Overgrepene har pågått i en periode over flere år og frem til i juni i år, heter det i pressemeldingen.

Mannen ble varetektsfengslet i juni og sitter fengslet på grunn av gjentagelsesfare. Ofrene for overgrepene er jenter i alderen 12-18 år. Disse kommer fra flere deler av landet sør for Trondheim, opplyser politiet til NRK.

Utga seg for å være politimann

Den siktede har lurt jentene til å kle av seg, og i noen tilfeller ta på seg selv, foran kamera.

– Han har erkjent straffskyld for disse forholdene. Det er snakk om en strafferamme på inntil ett års fengsel for de fleste av dem, sier politiadvokat Hildegunn Teigen.

Politiadvokaten sier at mannen har lurt ofrene ved å utgi seg for å være en politimann.

– I mange tilfeller har han også introdusert en fiktiv tredjeperson som jentene har kledd av seg foran.

Minst 27 fornærmede

Så langt har politiet identifisert 27 fornærmede jenter som har vært i kontakt med mannen. Politiet vet likevel at det er flere ofre.

– Vi vet ikke hvor mange det gjelder, men antar at det er flere. I all hovedsak er det ikke jentene som har anmeldt, men blitt identifiserte etter at politiet har gått gjennom beslag, sier Teigen.

De ønsker at jenter som har opplevd noe ubehagelig på nett og gjenkjenner seg i den beskrevne fremgangsmåten tar kontakt med politiet på Hønefoss. Telefonnummeret er 32103210 eller 02800.

Ber foreldre om å være på vakt

Politiet har lagt ut en video om saken. De ønsker også å rette fokus på at det generelt er vanskelig for foreldre å følge med på trender på sosiale medier, men presiserer at det er viktig å forsøke å henge med.

ANONYM: Tjenesten Omegle ble brukt av overgriperen til å kontakte ofrene. Politiet oppfordrer til å snakke med barn om hvor de er på nett. Foto: NRK

De aktuelle overgrepene i denne saken har i stor grad funnet sted via nettstedet Omegle.

Men også andre nettsteder er aktuelle møtesteder hvor barn utsettes for overgrep av voksne.

Dersom foreldre eller barn blir oppmerksom på overgrep på nett vil det ofte være mulig å identifisere gjerningspersonen ved hjelp av IP-adresser. Det var slik man fikk tak i gjerningspersonen i denne saken. Overgrep eller forsøk på dette som oppdages bør derfor anmeldes. Politiet oppfordrer også til å sikre eventuelle bevis ved å ta skjermdump, heter det i pressemeldingen.

Teigen understreker at de er tilbakeholdne med flere detaljer om mannen og fremgangsmåten for å unngå å knytte ham til overgrep han ikke har begått.

– Hva er det viktigste for politiet fremover?

– Vi skal ta flere avhør av personer som blir identifisert for å avklare hva som har skjedd og om det har skjedd noe straffbart.