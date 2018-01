Meteorologen: – Det blir skikkelig uvær i fjellet

Riksvei 7 over Hardangervidda er onsdag kveld midlertidig stengt på grunn av uvær.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det innført kolonnekjøring for alle kjøretøy på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen.

På E16 Filefjell ber Statens vegvesen tungtrafikken om å bruke kjetting. Her kan det bli innført kolonne på kort varsel, på grunn av snøfokk.

På fylkesvei 50 Hol-Aurland og over Haukelifjell er det også kolonnekjøring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er dårlig vær i fjellet utover ettermiddagen og kvelden.

– Man bør komme seg over fjellet nå, sa vakthavende meteorolog, Per Egil Haga onsdag ettermiddag, før han utdypet:

– Det kommer til å bli vanskelig på fjellovergangene. Et stormsenter nær Skottland nærmer seg oss og vi venter liten storm med snø og snøbyger utover kvelden. Det blir skikkelig uvær, forteller Haga.

På riksvei 7 er bommen ved Leiro nå nede. Det er kolonnekjøring over Hardangervidda. Foto: Webkamera / Statens vegvesen

Meteorologisk institutt har sendt ut følgende OBS-varsel for fjellovergangene i Sør-Norge:

«Onsdag og første del av torsdag lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene pga. snø og sterk vind – det ventes liten storm utsatte steder. Til natten dreier vinden vestlig og minker etter hvert.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nedbør gir glatte veier i lavlandet

– Det regnet en del i går kveld og i løpet av natta, så der det blir frost så er det fare for at det fryser på bakken. I morgentimene i dag har det vært glatte veier i hele regionen, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn, Tove Sunde.

Hun forteller at de har fått inn mange meldinger på glatte veier i morgentimene.

– Folk må kjøre forsiktig og etter forholdene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En buss veltet like øst for Ørje sentrum i Østfold i natt. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det har vært vanskelige føreforhold på E18 natt til onsdag. Foto: Freddie Larsen

Skal vi tro meteorologen må vi forvente at forholdene på veiene ikke kommer til å bli så mye bedre verken i dag eller i morgen.

– Været fortsetter med det samme. Trolig vil temperaturen stige litt utover ettermiddagen. Det vil komme mer nedbør, så de krevende forholdene vil nok opprettholdes, sier Haga.

Politiet måtte en periode dirigere trafikken på Gamle Kongevei i Drammen. Foto: Chetan Rastosi / NRK

– Det er vel meldt om mer nedbør utover dagen. Og så er det meldt litt mildere vær. Så det vil gi krevende og vanskelige kjøreforhold noen plasser, sier Sunde.

Gjennom natten og morgendagen er det ventet at temperaturen ikke faller under null. Det er først utpå ettermiddagen torsdag at det skjer.

– Da kan også hovedveiene bli glatte. Der er det nå våt veibane, og det kan fryse på, forteller Haga.

På fylkesvei 152 i Sogn og Fjordane har det gått et snøskred mellom Menes og Ulvestad. Skredet dekker hele veibanen og veien vil tidligst bli åpnet torsdag morgen.

– Vi vet ikke heit hvor stort raset er enda, men entreprenør er på vei for å rydde opp, sier Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen i Bergen. Foto: Arnstein Menes

Kaos i glatt bakke

På Gamle Kongevei i Drammen måtte politiet dirigere trafikken. Onsdag morgen var det en ulykke der tre biler skled inn i hverandre, men det er ifølge politiet ikke den ulykken som er årsaken til køene.

– Det er fullstendig kaos og svært glatt, sier operasjonsleder i politiet, Marianne Mørk.

I Gamle Kongevei i Drammen kom til slutt saltbilen. Foto: Chetan Rastogi / NRK

I natt veltet en toetasjes buss på strekningen mellom Ørje og riksgrensen i Østfold.

– Det var passasjerer ombord i bussen som ringte og varslet om ulykken. Bussen var på vei ut av Norge da den hadde veltet på E18 øst for Ørje, forteller operasjonsleder i Østfold-politiet, Villy Meier.

Brannmannskaper, helsepersonell og politi kom raskt til ulykkesstedet. En av passasjerene i bussen ble fraktet til sykehus med det som trolig var et benbrudd.