– Vil du være Hannas venninne?

GLAD PÅ SØSTERENS VEGNE: Tvillingsøster Nora (t.h.) ønsker at Hanna (t.v.) skal få ha egne venninner, selv om søstrene er like gamle. – Hvis Hanna har besøk av en venninne, trekker jeg meg heller litt unna, sånn at de kan få være sammen, sier hun.

Foto: Christina Oppelstrup Juelsen / NRK