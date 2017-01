Korrupsjonsrapporten: Fritt fram for private oppdrag

Dette kommer fram i granskingsrapporten fra advokatfirmaet Deloitte som ble lagt fram tirsdag.

Rapporten bruker betydelig plass på å drøfte såkalte bierverv, altså de ansattes mulighet til å drive eget firma ved siden av jobben i kommunen.

Ikke eget register

Rapporten slår fast at de ansatte i byggeavdelingen ikke har hatt plikt til å rapportere dette. Det har heller ikke blitt ført et eget biervervsregister i kommunen.

I rapporten skriver granskerne følgende om de ansatte i byggesaksavdelingen:

«Undersøkelsen viser at flere i dag har bierverv. Enkelte ansatte har bierverv i form av arkitektvirksomhet ved siden av arbeidet i byggesaksavdelingen.»

Den kvinnelige saksbehandleren ble siktet for grov korrupsjon i januar 2016. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

27 saker

Nettopp muligheten for å drive arbeid på si, har vært avgjørende for den nå korrupsjonssiktede kvinnen som var ansatt som overarkitekt i byggesaksavdelingen.

Det var gjennom sitt private arkitektfirma i Asker hun tilbød tjenester og sluset saker gjennom det kommunale apparatet mot betaling.

NRK har tilgang til både tegninger og prospekter som er utarbeidet av 58-åringen. Dette er materiale som kommer fra hennes private firma og som nå inngår i politiets korrupsjonsetterforskning.

Totalt ser politiet på 27 saker i kjølvannet av kvinnens virksomhet.

Ikke i fokus

Tidligere byggesakssjef Bjørn Tollef Swang var kvinnens overordnende i kommunen. Han er blitt intervjuet av granskerne i Deloitte. Rapporten formulerer det slik:

«Byggesakssjefen opplyser at det var lite fokus på bierverv da han kom inn i avdelingen, og at det har vært slik frem til korrupsjonssaken ble kjent.»

Søsteren til den korrupsjonssiktede er i retten for forsøk på å fjerne bevis. Bildet er fra januar 2016, og viser politiet som nettopp har pågrepet søsteren til den korrupsjonssiktede kvinnen da hun forsøkte å frakte to søppelsekker med dokumenter vekk fra kvinnens bolig. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Videre kommer det fram i rapporten at det faktisk ikke har vært forbudt for saksbehandlerne i byggesaksavdelingen å ta private oppdrag, selv i Drammen kommune: «Det er ikke et uttrykkelig forbud mot å ta oppgaver i Drammen».

Undersøkelsen viser for øvrig at det har vært diskusjoner blant arkitektene i avdelingen om å drive arkitektpraksis og hva som var lov.

Må sjekkes nøye

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli i Drammen kommune erkjenner at kommunen har en utfordring med egne arkitekter som jobber privat.

– Bierverv er noe vi må se veldig nøye på framover. Jeg konstaterer at dette ikke har vært rapportert på byggesaksnivå.– Det er helt klart at ting skal innrapporteres, sier han til NRK.