– Mange samfunnshensyn som skal tas

GOL (NRK): Avgjørelsen om hvor den andre stamveien mellom øst og vest skal gå, er ennå ikke tatt, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Det til tross for at Statens vegvesen har gått inn for riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.