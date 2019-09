Kastet kladdebøker på gjenvinninga – dukket opp i polsk bruktbutikk

I forbindelse med flytting har Liv-Christine Hoem nylig gått gjennom gamle ting som støver ned og tar plass. For to-tre uker siden leverte hun derfor to sekker med skrivebøker fra ungdomsskolen og videregående til gjenvinningsstasjonen Lindum utenfor Drammen.

Liv-Christine Hoem synes dette er noe av det rareste hun noen gang har opplevd. Foto: Privat

– På torsdag fikk jeg en melding fra ei jente som jobber i en bruktbutikk i Warszawa i Polen. Hun hadde da funnet disse notatbøkene blant mange andre ting som de tydeligvis hadde fått inn til butikken. Hun hadde sett mitt fulle navn og søkt meg opp på Facebook, forteller Hoem.

– Jeg synes det er veldig guffent. Når man leverer søppel, burde man være trygg på at det man kaster blir destruert, og at det ikke blir sendt til en gjennomgang av noen og attpåtil sendt til et annet land på den måten.

Aldri opplevd noe lignende

Hoem synes det hele er ganske oppsiktsvekkende. Den polske damen som tok kontakt hadde heller ingen forklaring på hvorfor bøkene dukket opp akkurat der.

– Hun var jo minst like sjokkert som meg egentlig, over hvordan dette kunne skje.

Den polske damen på bruktbutikken i Warszawa har sendt Hoem flere bilder for å dokumentere at kladdebøkene faktisk har havnet hos dem. Foto: Paulina Skalska

Noen god forklaring har heller ikke Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som har ansvaret for Lindum.

– Dette er en veldig merkelig sak, jeg har aldri vært borti en lignende hendelse, sier kommunikasjonssjef Marte Brændsrud.

Marte Brændsrud er kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). Foto: Eva Moment / Moment Studio AS

Hun sier at ingen får lov til å gå gjennom papiravfallet, og at det dessuten vil være vanskelig å komme til i de store containerne. Etter at avfallet er levert hos dem, blir det hentet av leverandøren Stena Recycling, som laster det om i større enheter og frakter det videre til sorteringsanlegg i Sverige og Nederland. Der blir avfallet omdannet til råstoff til nye papirprodukter.

– Vi skal selvfølgelig gå gjennom våre rutiner, men vi har aldri opplevd tidligere at noen har krøpet opp i containerne. Det er ingen som går gjennom papiravfallet etter at det er levert inn og plukker ut ting for videresalg. Papir, kartong og papp blir ettersortert maskinelt.

– En creepy tanke

Brændsrud sier de ser alvorlig på saken og at de også vil ta det opp med Stena Recycling.

Samtidig påpeker hun at de verken driver med destruksjon eller makulering, men med resirkulering. Og at folk selv må sørge for å makulere avfall som inneholder personopplysninger og så videre.

– Avfallet som blir kastet hos oss skal gå til gjenvinning, ikke til ombruk, men vi kan aldri garantere 100 prosent for alt avfallet som leveres hos oss.

Det er ikke så lett å forstå at noen i Polen har bruk for flere år gamle notater fra undervisning i rettslære på norsk videregående. Foto: Paulina Skalska

Hoem er ikke spesielt bekymret for om sensitiv informasjon har havnet på avveie med de gamle kladdebøkene, men hun synes det er ekkelt om noen har vært oppi containeren og funnet frem til akkurat hennes bøker innimellom alt annet.

– Det gjør dette enda mer pussig. Det er nesten en litt creepy tanke.

– Var meningen at bøkene nå skulle selges i denne bruktbutikken?

– Det sa hun ingenting om. Hun hadde bare funnet det blant noen klær som de hadde fått dit. Jeg ba henne om å sørge for at bøkene blir kastet, igjen. Så får vi håpe at de faktisk blir det denne gangen.