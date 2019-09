Sneipepatruljer rydder norske byer

– God morgen, nå kan dere slippe inn!

Et trettitalls personer har møtt opp utenfor Kirkens Bymisjons lokaler i Fred. Olsens gate i Oslo. De fleste av dem får dagsoppdrag med å plukke søppel.

Daglig leder for prosjektet «I jobb» er Bente Tjernshaugen.

– Vi trekker ut de som får jobbe med å plukke søppel. Vinner du ikke et oppdrag to dager på rad, er du sikret den tredje dagen, sier Bente Tjernshaugen i Kirkens Bymisjon. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– I dag har vi jobb til 31 personer. Det eneste kriteriet er at du møter opp utenfor innen klokka 08.40. Den som ikke får jobb to dager på rad, er sikret den tredje dagen, forteller hun.

Et tombolahjul snurrer, og kuler med tall avgjør hvem som skal ut og jobbe i gatene, eller på mange av byens T-baneperronger.

– Håper hver dag

Monica er en av dem som blir trukket ut.

Monica rydder Karl Johans gate for rusk og rask. Hun og tretti andre er ute tre ganger i uka, og tar opp alt det som kommunens ryddebiler ikke får med seg. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg er bestandig spent. Når du er blakk er det godt med en jobb.

Hvert arbeidslag tar en tralle med søppelklyper, kost, en beholder for søppel og en egen for sprøyter.

Det de leter etter ligger på gateplanet, der folk har kastet det fra seg.

Eilif er arbeidsleder for Monica og Roger. De starter på Europarådets plass nær Oslo S, og fortsetter rundt nedre del av Karl Johans gate, Stortorget, Torggata og Youngstorget.

Eilif sjekker hver meter av gata for søppel, fra Europarådets plass og mot Karl Johans gate. I dag er det litt mindre enn vanlig, etter en dag med mye regn. Da vaskes en del bort, og det er færre folk ute som forsøpler. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det er sneiper, snusposer, papir og plast og alt mulig annet, ramser han opp.

På det meste har det blitt samlet opp 200 liter sneiper på tre dager i Oslos gater, tilsvarende 80.000 sneiper.

– Noen ganger er det så mye at jeg ikke kan plukke en og en, men må bruke kosten. Hadde ikke vi gjort jobben vår, så hadde du gått på et teppe av sneiper her!, sier Eilif og humrer godt.

Bossrydderne i Bergen

Men ikke bare Oslos gater trenger omsorg. I Bergen går hver dag en liten gruppe mennesker ut på fortau og smau for å plukke boss.

Det hele startet med at Bård Havnerås gikk ledig og måtte finne noe å fylle dagene med.

En bossrydder i Bergens smau. Den frivillige organisasjonen Rein by sørger for å holde gater, torg og grøntområder i byen rene for sneiper, søppel og glasskår. Foto: Rein by

– Jeg så at det fløt av boss i byen og tenkte at det kan jeg gjøre noe med.

Han startet den frivillige organisasjonen Rein by i Bergen, og fikk med seg gatepresten og til slutt byrådets støtte.

– Grunnen var at jeg kjente mange som ikke kunne ha en vanlig jobb, folk som må være fraværende enkelte dager fordi ting ikke stemmer.

Ryddingen skjer på gater, grøntområder og etter konserter i byen og finansieres av kommunen, av konsertarrangøren Bergen Live og flere sponsorer.

Tilbake i jobb i Rogaland

I Stavanger går 4-5 personer faste rydderunder i sentrum og er godt synlige i bybildet. Ren by-prosjektet har pågått siden 2008.

Lasse Hadland i bedriften Attende er fagansvarlig for jobbtilbudet, der søppelrydderne har uføretrygd, men kan jobbe ved siden av for et beløp årlig.

– Vi vet at disse jobbene betyr mye for dem som har den, og det har den effekten at det kastes mindre søppel i byen nå enn før, sier Hadland.

Hver dag møter ryddegjengen i et lokale sentralt i Stavanger og går ut med traller og klyper i sentrum.

Ber folk bruke søppeldunkene

På Youngstorget i Oslo flyter det av sneiper, snusposer, papir og plast, forteller gaterydderne som er ute tre dager i uka for å finplukke søppel. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Oslo kommune sørger selv for hovedrenhold av hele sentrum innenfor Ring 1, det mest sentrale sentrumsområdet, mens finryddingen skjer med hjelp fra ryddekorpsene til Bymisjonen og Frelsesarmeen.

Fredrik Simonsen er områdeleder i Bymiljøetaten.

– Hver natt er vi ute og spyler og feier med biler. Det gjelder alle gater, fortau og plasser. Det skal være ferdig til neste morgen klokka 7.

Han skulle ønske at færre kastet fra seg søppel i byens gater.

– Folk bør bruke søppelkassene mer, også til å hive fra seg sneiper når de er slukket, sier områdeleder Fredrik Simonsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det hadde vært fint å bruke pengene på andre ting.

– Men har folk noe sted å hive sneipene, hvis de vil ta en røyk?

– Vi har noen askebegre enkelte steder. Ellers er det mulig å stumpe den og kaste den i søppeldunken. Bruk dem! sier han.

Eilif fisker opp flere sneiper i ett tak med klypa som har «gummihender» ytterst.

– Jeg har gjort det i noen år nå, og har lært meg litt. Tar opptil fire-fem noen ganger!, sier han og ler godt.

Må ut

Alle vi møter i Oslos gater er enige om en ting; det er ikke ok at vi hiver så mye fra oss ute i byen. Selv om det gir jobb til mange hver dag.

– Det er ikke bra for miljøet. Det ligger glasskår her som dyra kan skjære seg på, slår Eilif fast.

Men for Monica har ryddejobben stor betydning.

– Det er veldig viktig at vi som ikke kan ha vanlige jobber, kan gå ut og treffe andre mennesker. Blir vi sittende hjemme, går det gærent, sier hun.