Ida overspiste – fikk til slutt riktig hjelp

– Man har det behovet for å spise en viss mengde mat for å føle et velvære. Det er kanskje det at man ikke har fått muligheten til å sette ord på tanker og følelser så bruker man mat som strategi for å dempe en uro, forteller 28 år gamle Ida Hovland.

Ida har kjent matutfordringen på kroppen hele livet. I hele oppveksten slet hun med overvekt. I 2013 valgte hun å bruke oppsparte midler på en slankeoperasjon. På ett år gikk hun fra å veie 130 til 53 kg, men livet ble likevel ikke noe lettere. Det endte med at hun måtte slutte på jordmorstudiene i Bergen og søke profesjonell hjelp. I fjor høst sjekket hun derfor inn på Modum Bad. 13 uker i behandling har gitt resultater.

– Det har hjulpet meg til å forstå hvor viktig mat er og hvor viktig det er for kroppen.

Ida Hovland er i dag på bedringens vei og har fått god hjelp av Modum Bad. Foto: Privat

Nytt for Modum Bad

Modum Bad skal nå i gang med et behandlingsopplegg for personer med overspisingslidelse. Overspisingslidelse er et større problem enn anoreksi og bulimi, ifølge behandlingsinstitusjonen.

Institusjonen har behandlet spiseforstyrrelser i over 20 år og har erfaring med behandling av anoreksi og bulimi spesielt. Men nå skal de altså hjelpe det som for dem er en ny gruppe pasienter. De skal legges inn ved Modum Bad og lære om kosthold og fysisk aktivitet, men ikke minst skal de gå i terapi.

Marit Kristin Skinnes forteller at de nå også tar imot denne pasientgruppen. Foto: Unni Tobiassen Lie

– Det er ikke så mange tilbud til denne pasientgruppen ennå. Men vi tenker at vi har noe å tilby denne gruppen. For eksempel med klassisk kognitiv terapi, ved at det er psykologiske faktorer som ligger i bunnen her, forteller Marit Kristin Skinnes, psykiater ved Modum Bad.

– Lite forskning på overspising

Mens det er flest kvinner som sliter med anoreksi og bulimi, er det ikke så stor kjønnsforskjell for overspisingslidelse, ifølge Folkehelseinstituttet.

KariAnne Vrabel har jobbet med spiseforstyrrelser i flere år. Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Psykologspesialist KariAnne Vrabel ved Modum Bad har forsket på spiseforstyrrelser i flere år. Hun sier at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor stor forekomsten av overspisingslidelse er. Det er ikke forsket så mye på det i Norge.

– Internasjonale studier viser at mellom tre og ti prosent av alle mennesker lider av overspising, og denne typen spiseforstyrrelse er altså mer utbredt enn anoreksi og bulimi, sier Vrabel.

– Sitter i hodet

Elin Olsen hos Spiseforstyrrelsesforeningen sier de er godt kjent med denne lidelsen. Det viktigste er å få kontroll over tanker og følelser. Det er nemlig i hodet problemet sitter.

– Det er det viktigste tenker jeg, så kommer det andre etterpå. Det er på en måte hvorfor man har behov for å døyve følelser.

– Er det mange med denne lidelsen som henvender seg til dere?

– Det er det. Men det er mye skam knyttet til spesielt denne lidelsen. Vi ser at mange voksne synes det er problematisk. Mange forstår kanskje heller ikke med en gang at dette er problemet heller, så begynner man å snakke og kan koble dette sammen.

Nytt liv etter oppholdet

For Ida Hovland ga det 13 uker lange behandlingsoppholdet ved Modum Bad henne et nytt liv.

– Jeg vil si at jeg har klart meg godt frem til nå. Det er tøft og man møter hele tiden utfordringer men jeg synes det går stadig fremover.