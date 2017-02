Kommunen skriver på sine nettsider at de første som ble syke fikk symptomer for over en uke siden og at prøver som er tatt viser at de er smittet av norovirus.

Kommuneoverlegen i Ringerike har rådet hotellet til å sette i verk omfattende tiltak.

Kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Fredag og lørdag vurderte vi situasjonen som et begrenset utbrudd med 25 sykdomstilfeller, men i løpet av gårsdagen og i dag er vi blitt kjent med at utbruddet har et større omfang. Det betyr at vi nå revurderer situasjonen og supplerer med mer omfattende tiltak i dialog med hotellet. Hotellet tar ikke inn gjester de neste fire dagene, sier kommuneoverlege Karin Møller.

Ifølge kommunen serveres det ikke lenger mat fra eget kjøkken ved hotellet. Det innhentes fra en cateringleverandør.

– Hotellet kan ikke lastes

Overfor Ringerikes Blad utdyper kommuneoverlegen at hotellet ikke kan lastes for det som har skjedd.

– Utbruddet er oppstått etter smitte fra en gjest, som var syk under sitt opphold. Det har i utgangspunktet ikke hatt noen forbindelse med hotellets generelle hygiene eller mattrygghet sier Møller til avisa.

Hun roser måten hotellet har taklet situasjonen på og mener de har gjort alt de kan i den situasjonen de har havnet i.

Ikke første sykdomsutbrudd

Det er ikke første gang Klækken hotell rammes av sykdomsutbrudd blant gjestene. I 2012 ble over 300 julebordsgjester bekreftet syke etter å ha spist ved hotellet.

Den gangen konkluderte Mattilsynet med at det trolig var importert gressløk som var årsaken til at gjestene ble syke med blant annet oppkast og diaré. Det ble aldri bekreftet fordi det ikke fantes noe gjenværende gressløk å ta prøve av.

Denne gangen er det ifølge kommunen et utbrudd av norovirus, eller omgangssyke. Et virus som er svært smittsomt og vanskelig å begrense.

– Sykdommen forekommer hyppig på denne tiden av året over hele landet.

Den gir iblant anledning til store utbrudd som i dette tilfellet, sier kommuneoverlege Møller.

Sammen med kommuneoverlegen, deltar også Mattilsynet i utredningen. De har, med bistand fra Folkehelseinstituttet, gitt råd om smitteforebyggende tiltak.