– Vi har blitt kontaktet mye de siste årene av folk som ønsker å gjøre noe, sier leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg.

Hun ser nå en holdningsendring hos småbarnsfamilier.

KJØPT BRUKT: – Kjøp brukte julegaver, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg. Foto: Andreas Kalvig Anderson

– Folk forsøker å starte tidlig og skape gode holdninger til hvor mye man trenger, og hva man skal ha.

Positive til brukte gaver

I en undersøkelse gjort av Opinion for nettstedet FINN.no, svarer 44 prosent at de er positive til å få en brukt julegave. Det er en økning på åtte prosent fra i fjor.

Produktdirektør for FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke, tror nordmenns miljø- og klimaengasjement er en viktig grunn til at flere er mer positive til brukte gaver nå enn tidligere.

– En brukt julegave er en bærekraftig løsning, fordi det sikrer lengre levetid på produkter som ofte er like gode som nye.

Også lederen i Naturvernforbundet oppfordrer folk til å kjøpe brukte gaver.

– Da finner man kanskje gaver med høyere kvalitet.

BEDRE KVALITET: Lederen i Naturvernforbundet oppfordrer folk til å kjøpe brukte barneleker av tre. – De har bedre kvalitet, mener hun.

Hun tenker spesielt på barneleker.

– Det kan være lurt å se etter brukte leker som er laget i tre. De har større holdbarhet og går ikke like fort i stykker som plastleker.

Tenker annerledes

I Finnmark er over seks av ti innbyggere positive til å få brukte julegaver i år. Bak dem er innbyggerne i Nordland med 57 prosent og Aust-Agder og Akershus med 54 prosent.

I Troms er man minst positive med 25 prosent.

– Vi ser at det er mange som tenker litt annerledes om brukte gaver nå enn tidligere, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Årsaken er at flere og flere nettsteder hvor folk selger brukte ting har kampanjer for å få folk til å få øynene opp for brukte gaver, tror hun.

POSITIVE: Ekteparet Genmin er positive til å både få og kjøpe brukte julegaver. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Undersøkelsen viser at det i Buskerud er 41 prosent som er positive til å få brukte julegaver.

– Jeg hadde satt stor pris på få en brukt julegave, sier Talita Genmin som vi møtte i Drammen.

Mannen Tom Genmin er enig.

– Jeg har en del venner som liker interiør fra 50- og 60-tallet. Hvis jeg hadde kommet over noe slikt hadde jeg kjøpt det til dem, sier Talita.

Avtal på forhånd

Likevel tror Bakken Riise at det er enklere å gi bort brukte gaver til barn.

– Det er fordi de setter mer pris på det aller meste, uavhengig av hva de får.

Hun understreker at det ikke er noen hemmelighet at brukte gaver til voksne er mer tabubelagt.

Derfor oppfordrer Bakken Riise folk til å snakke med hverandre før jul og bli enige om hva man tenker om å få brukte gaver.

– Hvis man har en avtale på forhånd vet man at flere er åpne for å få slike gaver. Da er det også kanskje enklere å kjøpe det.