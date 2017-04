Full forvirring om Oslofjordtunnelen

Det hersker full forvirring etter Kristin Ørmen Johnsen (H) tidligere i dag proklamerte at det blir et nytt tunnelløp, hun sa blant annet dette:

– Årsaken til at vi velger å bygge nytt tunnelløp er at det kan la seg bygge innen tre år. Er man optimistiske kan man få en byggestart mellom 2020 og 2022, forklarer Ørmen Johnsen.

Les hele saken her: Går for nytt tunnelløp til 4,5 milliarder kroner

Men nå viser det seg at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ønsker det annerledes.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fortalte onsdag ettermiddag at broalternativet fortsatt er aktuelt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må utbedre strekningen på tvers av Oslofjordforbindelsen og vi gjør også mange investeringer i riksvei 23 for å komme til selve fjordkryssingen, men per i dag vet vi ikke hvordan vi skal løse dette. Det er diskusjon om man skal bygge et nytt tunnelløp som vil gjøre det man har mye bedre, men man har fortsatt problemer med stigning inne i tunnelen. En annen mulighet vil være å bygge en bro, men det vil være veldig mye dyrere og vil ta mye lengre tid før man kommer i gang og dermed også lengre tid før man får nytte av den.

Kan fortsatt bli bro

Solvik-Olsen påpeker at de 4,5 milliardene som nå er satt av til et tunnelløp, kan flyttes til et mulig broprosjekt.

– For å vise alvoret i at dette må man gjøres noe med, så har vi satt av penger til minimum å bygge nytt tunnelløp. Så får vi se om man ender opp med en annen løsning, disse pengene flyttes over til et broprosjekt, men da viten om at det tar lengre tid å forberede et sånt prosjekt.

– Hvis dere får ESA sin godkjennelse til å bygge et løp nummer to, selv om den er for bratt, vil det være denne løsningen dere går for?

– Nei, det er ikke besluttet enda. Hos enkelte er det viktig å få fikset de utfordringene vi har i dag, og et tunnelløp vil oppleves som en god nok løsning, for da vil man ikke trenge å stenge begge tunnelløpene som er et problem i dag.

Solvik-Olsen påpeker at ved et ekstra tunnelløp også slipper miljødiskusjonen som har tatt mye tid i området.

– Bygger man derimot en bro så vil mange synes det er estetisk kjempefint, og man får en bedre situasjon for lastebilsjåfører, men det koster nesten ti milliarder korner mer og det er jo penger som man ikke kan bruke andre steder. Derfor vil dette være en stor diskusjon både i regjeringen og i Stortinget.