Flere bærer babyen i sjal

Det blir stadig vanligere å se mødre og fedre bære babyen tett inntil kroppen på hofta, magen eller ryggen i et sjal.

Denise Olimb Flatla og ni måneder gamle Erik. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Facebook-gruppa «Norsk Bæregruppe» har over 12.000 medlemmer, og stadig poster nyfrelste foreldre innlegg og bilder der de lurer på om de har knytt på seg sjalet riktig.

Over hele landet etableres det dessuten egne, lokale bæregrupper.

Tobarnsmoren Denise Olimb Flatla er en av dem som har fått øynene opp for bæresjal. Sønnen Erik på ni måneder sitter blid og fornøyd i et lyst sjal på ryggen til mor.

– Det var etter at jeg fikk nummer to at jeg så behovet for å ha armene ledig til førstemann, for han krever også sitt. Da begynte jeg med sjal, og har blitt frelst, rett og slett, sier hun.

– Sovner i sjalet

Flatla var med å starte Hadeland og Hønefoss bæregruppe i sommer. Og allerede har gruppa møttes to ganger.

BÆREFRELSTE: Det dukker opp nye, lokale bæregrupper over hele landet. Gruppen i Hadeland og Hønefoss får stadig nye medlemmer. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg ser stadig oftere nye bærere. Det er veldig hyggelig, sier hun.

Sønnen kan sove i sjalet noen timer, og Flatla forteller at hun kan gå lange turer med ham i sjalet.

– Han er veldig glad i det. Han blir veldig fornøyd med en gang han kommer opp i sjalet og slapper av og sovner.

Trend mange steder

Chrystal Presttun bærer også sitt barn på ryggen. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Et bæresjal består av et langt stoff som kan knytes på mange forskjellige måter.

Trenden med å bære barna øker mange steder i verden, forteller engelske Magz Madden, som for noen år siden startet opp «Oslo Sling Library», eller Oslo bærebibliotek.

– Jeg ser helt klart at flere bærer i Storbritannia, Australia og USA. Foreldrene er opptatt av å være en best mulig foreldre for barna og er opptatt av barns behov for nærhet, sier Madden.

Hun brenner for babybæring og både låner og leier ut sjal og seler til nysgjerrige foreldre. I en hektisk hverdag kan det være enklere å bruke sjal, mener Madden.

– Da blir man ikke hemmet av en barnevogn og trappetrinn og alt annet.

Ergonomisk bæring

De siste årene har det også blitt arrangert et nasjonalt «bæretreff» i Oslo, hvor både erfarne og nye foreldre møtes for å få veiledning om bæring, drar på forelesninger og workshops. Årets treff er siste helgen i august.

– Jeg syns bæresjal er en super oppfinnelse, at man kan ha babyen nærme seg. Babyen hører hjertelyden din, og ligger trangt og varmt og føler seg trygg, sier kiropraktor Kathrine Andresen Sundt.

Hun understreker imidlertid at det er viktig å bruke bæresjal riktig, og oppfordrer til å prøve sjalet før man kjøper.

Babyens nakke, hofter, bekken og ryggrad må støttes på riktig måte, sier Sundt. De yngste babyene bør dessuten bæres inntil brystet.