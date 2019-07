Fikk hjelp til å skanne passet på Gardermoen – ble rundlurt

Trine Lise Kristiansen og mannen skulle reise med fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Kroatia tidligere i juli. I avgangshallen opplevde de alle reisendes mareritt.

Der måtte ekteparet fra Mjøndalen selv skanne passene sine på boardingpass-automaten. Da de slet med hvordan dette skulle gjøres, snudde Kristiansen seg til en kvinne bak i køen.

Trine Lise Kristiansen fra Mjøndalen måtte skaffe seg nødpass i all hast da hennes eget ble stjålet på Gardermoen. Foto: Privat

– Jeg spurte om hun forsto automaten, og hun tilbød seg å hjelpe meg mens jeg sto ved siden av henne.

Kvinnen, som Kristiansen beskriver som en elegant, svensktalende og hyggelig dame i 40-årene, la så passet på skanneren.

– Idet hun skulle hjelpe, snudde jeg meg bort i noen sekunder. Plutselig var hun sporløst forsvunnet med passet mitt. Jeg fatter ikke at det skjedde, sier Kristiansen.

– Vi vet at slik svindel skjer

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud, forteller at de kjenner til at slik svindel forekommer i avgangs- og ankomsthallene på de norske flyplassene.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Ulverud, advarer reisende om at svindel kan forekomme ved innsjekkingsområdet på flyplassene. Foto: Avinor

Hun oppfordrer nå alle reisende til å følge ekstra godt med på verdisakene sine i når de oppholder seg ved disse områdene i sommer.

– Avgangshallen er åpen for et større publikum, og er derfor et område hvor en må passe litt ekstra på, sier Ulverud.

Det å beregne god tid før man skal reise er et tips hun mener alle bør følge. Det for å unngå stressende situasjoner som svindlere lettere kan utnytte.

Populært i kriminelle miljøer

Teamleder i grensekontrollen på Gardermoen, Trond Meland, forteller at norske pass er ettertraktet i kriminelle miljøer. De har både høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land.

Norske pass er ettertraktet på ulovlige markeder internasjonalt, og årlig gis det ut rundt 6000 nødpass ved Oslo Lufthavn. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Mange reisende blir stoppet med dokumenter som åpenbart ikke er dem selv. Det skjer både inn og ut av Norge, sier Meland.

Han oppfordrer alle til å ha passet utilgjengelig for andre. Hvis reisende blir frastjålet passet, kan nemlig også fødselsnummeret misbrukes selv om passet blir gjort ugyldig.

I underkant av 13.500 mennesker har i år meldt passet sitt tapt eller mistet. Det kommer frem av Politidirektoratets tall fra årsskiftet til og med 28. mai.

– Norske pass kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme, sier Christine Bjornes, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet.

Dukket opp i Sverige

Kristiansen rakk flyet til Kroatia takket være nødpass. Hun har nylig fått vite at passet hennes dukket opp på Norges ambassade i Stockholm tre dager etter tyveriet.

– Ambassaden sier at det trolig har blitt dumpet og funnet av noen andre, sier Kristiansen.

Til tross for at passet har kommet til rette, synes hun det er vemmelig at noen ennå kan ha personnummeret hennes.