– De siste årene har det vært en jevn nedgang i antall person som har BSU-konto, sier kommunikasjonsrådgiver i SSB, Jon Olav Folsland.

Siden 2014 har grafen pekt nedover. Oversikten for 2017 kom nylig fra Statistisk sentralbyrå. Den viser en nedgang på nesten 5000 personer fra året før.

Laster Highcharts-innhold

JEVN NEDGANG: Kommunikasjonsrådgiver i SSB, Jon Olav Folsland, sier at det har vært en jevn nedgang i antall personer som har BSU-konto de siste årene. Foto: Pressebilde

Men hvorfor det er sånn har ikke kommunikasjonsrådgiveren i SSB noe godt svar på.

– Nei, men det vi ser av tallene er at nedgangen er primært i de yngste aldersgruppene, altså de under 24 år, og de med lavest bruttoinntekt, forklarer Folsland.

Han forteller at det holder seg stabilt i de eldre aldersgruppene.

Spare til bolig

– BSU-konto? Nei, det har jeg ikke fått enda.

Det er svaret mange unge på gata i Drammen gir oss, når vi spør om de har opprettet en BSU-konto.

BSU er en gunstig måte for alle under 33 år å spare til bolig på. Kontoen som blir satt opp har høy rente som gir større avkastning på beløpet du setter inn. Om du ett år sparer maksbeløpet på 25 000 kroner i året, så får du også 5000 kroner mindre i skatt.

– Det blir nok til at jeg oppretter en konto å begynner å spare etter hvert, sier en av ungdommene NRK snakker med.

Trygge foreldre

HÅPER IKKE UNGE BLIR SKREMT: Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, håper ikke de unge blir skremt av høye boligpriser. Hun understreker at det er viktig å spare. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

– Det kan være at de unge stoler på at foreldrene skal hjelpe dem inn på boligmarkedet. Da får de ikke den samme motivasjonen til å prioritere denne type sparing, sier Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Hun beskriver BSU som en «gullkantet ordning», og håper ikke de unge blir skremt av høye boligpriser.

– Jeg tror det er viktig å minne de unge på at regnestykket ofte viser at det er billigere å eie enn å leie, sier Reitan.

Ønsker å spare mer

FORSTÅR AT DE MÅ SPARE: Forbrukerøkonom, Magne Gundersen, i Sparebank 1 tror de unge forstår at de må spare for å kunne få råd til å kjøpe egen bolig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Selv om det har vært en nedgang i antall BSU-kontoer tidligere år, ser vi nå at folk ønsker å spare mer, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen.

Sparebank1 har de to siste årene utført en nasjonal spørreundersøkelse, som antyder at unge er villige til å spare. I 2018 svarte 28 prosent at de ønsker å spare mer det kommende året. Blant unge var tallet høyere.

– Over halvparten av alle under 34 år svarer i undersøkelsen at de ønsker å spare mer i 2019. Det lover godt, understreker Gundersen.

Han tror flere unge skjønner at de må spare for å oppnå drømmen om egen bolig.

– En BSU-konto vil i hvert fall hjelpe til, poengterer Gundersen.