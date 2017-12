Julegaven til alle under 34

Pengegaver under treet er ikke uvanlig.

– Nær én av to unge i alderen 18 til 24 år ønsker seg penger til jul. I stedet for å legge sedler under treet bør du øremerke pengene med et formål. Mitt beste gavetips er å gi penger til boligsparing, en gave som vil gi glede for livet, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Merk deg fristen!

Del gjerne opp gavesummen du skal gi slik at noe går til boligsparing og annet i en mer «håndfast» gave. På den måten beholder barnet kosen med å ha noe å pakke opp på julaften, sier Silje Sandmæl fra DNB. Foto: DNB

Alle under 34 år kan spare penger til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån på en boligsparekonto for ungdom (BSU).

– I år skal foreldre gi gave til hvert av barna for rundt 1.500 kroner i snitt, og besteforeldrene for rundt en tusenlapp, viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DNB. Det betyr at barna kan vente seg flere tusen kroner under treet, skisserer Sandmæl.

Hun forklarer videre at hvis pengene settes på en BSU-konto før årsskiftet gir det en ekstra gave i tillegg, et skattefradrag på skattemeldingen.

– Dette fradraget er på 20 prosent av beløpet som står på kontoen. Fyller du opp maksimalt årlig sparebeløp får du 5.000 kroner trukket fra skatten, forteller Sandmæl.

I år som julaften faller på en søndag er det viktig at pengene settes inn på BSU-kontoen tidsnok.

– Det er ingen bankoverføringer i helgene. Det betyr at siste frist er 29. desember før klokken 14:30 hvis du overfører mellom kontoer i samme bank. Skal du overføre til en annen bank kan det ta 1–2 dager før pengene er på konto. Jeg anbefaler derfor å gjøre dette i god tid før nyttår, senest på dagtid den 27. desember, understreker hun.

Ikke gå i rentefella

Det er gjerne litt ulike frister for når du senest kan gjøre innskudd for å få skattefradrag på årets ligning, så sjekk gjerne med din bank når denne fristen er, sier Elin Reitan fra Nordea. Foto: Nordea

BSU-kontoen er full når du har spart 300.000 kroner. Og for å få maksimalt rentefradrag på skattemeldingen i 2018 må det settes inn 25.000 kroner i 2017.

Men det kan hende kontoen din ikke er full selv om saldoen viser 300.000 kroner, eller mer.

– Det er det totale innskuddsbeløpet som er 300.000 kroner, noe som betyr at beholdningen på kontoen kan være høyere på grunn av rentene du nyter godt av. Du kan derfor ha et uutnyttet sparepotensial i BSU-kontoen din om saldoen er 300.000 kroner, forklarer Elin Reitan, Nordeas forbrukerøkonom.

Du bør altså sjekke om du kan sette inn mer, selv om saldoen viser mer enn 300.000 kroner.

– Da fjorårets renter inngår som en del av kapitalen må du selv holde «regnskap» over hvor mye som er renter og hvor mye er innskutt kapital. Bankene sender deg imidlertid hvert år en årsoppgave hvor du får oppgitt denne informasjonen, legger hun til.

Når kontoen er full bør du likevel beholde den så lenge du kan.

– Det er en del som beholder BSU-kontoen sin, og fortsetter å spare i denne, også etter de har kjøpt bolig. Det er lurt, både på grunn av skattefradraget, men også fordi det relativt sett er god rente på BSU-kontoen, avslutter Reitan.