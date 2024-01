Psykiater tror ikke på Breiviks tårer

Anders Behring Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

22. juli-terroristen mener det er umulig å bygge relasjoner til folk som ikke får betalt for å prate med ham, som fengselsansatte, advokater eller psykologer.

Den nest side dagen av rettssaken vitnet to sakkyndige.

Psykiater Janne Gudim Hermansen har ikke sett en økt selvmordsrisiko hos Anders Behring Breivik. Foto: Caroline Utti / NRK

Ikke vurdert som suicidal

Psykiater Janne Gudim Hermansen ble også kalt inn som vitne, på kort varsel. Hun har hatt 21 samtaler med Breivik etter at han kom til Ringerike fengsel.

– Jeg vurderte ham på seinsommeren 2023 som mildt deprimert. Vi ser da på symptomer som er til stede der og da. Er han trist og nedstemt? Uten mimikk i ansiktet? Dårlig matlyst?

Hermansen fortalte at hun, bortsett fra et par uker, ikke har vurdert Breivik som deprimert, og da heller ikke som følge av soningsforholdene.

– Har du vurdert ham som suicidal? spurte statens advokat Andreas Hjetland.

– Jeg tenker at han har lav risiko og har ikke sett noen forhøyet selvmordsrisiko. Hvis han i større grad tar innover seg det han har gjort, tenker jeg at suicid risiko kan øke, svarte Hermansen, som la til at hun ikke kan se noen tegn til isolasjonsskader.

Hermansen har fulgt hele rettssaken, og så blant annet Breiviks vitnemål på tirsdag, hvor han gråt da han snakket om selvmordstanker.

– Det var ikke en typisk reaksjon. Jeg har aldri sett ham på den måten. Ikke sett ham gråte eller vise den type følelser, svarte Hermansen på spørsmål fra tingrettsdommer Birgitte Kolrud.

– Jeg er litt usikker på hvor troverdig det var. Jeg har tenkt at dette var brukt for å oppnå noe.

Onsdag fortalte fengselsansatte at heller ikke de har sett 22. juli-terroristen vise følelser på den måten før.

Frykter «stunt»

Sentralt i bevisføringen er hvorvidt soningen har rammet Breivik psykisk. Breivik sier han sliter med depresjon, og synes fengselslivet under de strenge tiltakene er meningsløst.

Derfor var det knyttet stor spenning til de sakkyndiges vurderinger.

I tillegg sier Breivik at han ikke lenger utgjør en trussel. Motparten, altså staten, er uenig.

Psykologspesialist Inni Rein har gjort en risikovurdering av Breivik Foto: Caroline Utti / NRK

«Han vil neppe slå seg til ro med en anonym tilværelse i fengsel på sikt. Man må forvente at han vil planlegge nye stunt i en eller annen form,» skrev psykologspesialist Inni Rein i en rapport i fjor.

Sammen med psykiater Birgit Johansen gjennomføre Rein rundt ti timer med samtaler med Breivik i 2023.

«Han var fortvilet og snakket om en torturliknende tilværelse, men snakket også om at det var en martyrtilværelse,» står det i rapporten.

Mistenker Aspergers syndrom

– Vi har som andre konkludert med at han lider av en alvorlig personlighetsforstyrrelse og eventuelt en autismespekterforstyrrelse. Vi kan ikke finne holdepunkter for symptomer på psykose eller annen alvorlig psykisk lidelse, sa Rein i retten torsdag,

Breivik ristet kraftig på hodet da hun forklarte hvorfor de mener han lider av en dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse.

– Vi har også en sterk mistanke om at han har Aspergers syndrom, og anbefaler at han utredes for dette, sa Rein.

Heller ikke Rein opplever Breivik som deprimert eller soningsskadd. Hun har ikke sett ham gråte.

– Hva er din oppfattelse av Breiviks forhold til sannhet og løgn? spurte advokat Hjetland.

– Vi oppfatter ikke Breivik som en spesielt etterretlig person. Men vi oppfatter det ikke som at det han sier er bevisst løgn, men at han driver en del med ønsketenkning.

– Hva kan du si om risikoen for at han blir voldelig mot andre innsatte?

– Vi har ikke oppfattet det som veldig sannsynlig at han har lyst til å utøve vold, men hvis han blir presset opp i et hjørne, redd eller føler seg truet, så kan det øke risikoen for vold.

Hva kan retten egentlig bestemme i denne Breivik-saken? Du trenger javascript for å se video.

Grandiose tanker

Tidligere var det psykiater Randi Rosenqvist som «gransket» Breivik. Hun gjorde en rekke risikovurderinger av Breivik etter terrorangrepet og fram til hun gikk av med pensjon.

– Dette er en scene for ham. Han har sett frem til å vise verden at han stadig er der og må regnes med, sa Rosenqvist til NRK for to år siden, da Breivik søkte om prøveløslatelse.

Slik dekker NRK rettssaken Ekspander/minimer faktaboks For NRK er det viktig å dekke også denne rettsprosessen. Vi har en oppgave med å dokumentere dette som en del av etterspillet etter 22. juli.

Vi omtaler den terrordømte ved hans egentlige navn – Anders Behring Breivik – og ikke Fjotolf Hansen, som han byttet til i 2017.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og AUF hadde et møte med Norsk redaktørforening i forkant av rettssaken, hvor de var spesielt opptatt av at Breivik ikke skal få en talerstol til offentligheten denne uka.

NRK ønsker ikke å gi den terrordømte mulighet til å kommunisere det ideologiske tankegodset sitt, slik han har forsøkt tidligere. Dekningen vår skal være faktaorientert og fokusere på formålet ved rettssaken: Problemstillinger knyttet til soningsforhold.

Vi gjør løpende vurderinger av både bildebruk, vinklinger og den samlede dimensjoneringen av saken, både i NRK og i media totalt sett.

Det har han gjort igjen, og den saken skal behandles i juni.

Inni Rein tegnet torsdag følgende bilde av Breivik:

– Den største utfordringen er hans politiske ideologi og overbevisning. Den er sterk og uendret. Han er strategisk og kan planlegge. Han mangler sperrer og har grandiose tanker om sin egen betydning.