– Jeg tenker dette kan bli svært flaut, sier Daniel Kvammen og ler høyt og lenge.

Det startet som en tullete idé fra moren til landslagsløper Vetle Sjåstad Christiansen, Randi Sjåstad, forteller han før han kommer på:

– Eller var det Tiril? Jeg tror hun sendte melding til meg først. Og så sier hun at moren min har en jæklig rar idé. Så ringer andre til meg og sier at du som er så sprek, skal ikke vi lage et stunt under skiskytter-VM?

Kort fortalt: Han ble utfordret – og sa ja. Angivelig uten å tenke særlig over det.

Men den tullete ideen ble fort til fullt alvor.

Nå skal artist og låtskriver Daniel Kvammen bytte ut gitaren med en rifle, og spenne på seg skiene.

Fredag deltar han – sammen med norgeseliten – i NM i skiskyting på Geilo.

– Haha, har du hørt noe så tungt! flirer Kvammen og fortsetter:

– Herregud, jeg gruer meg! Jeg har sagt JA til å gå sprinten i skiskytter-NM! Jeg tenkte meg ikke engang om, bare svarte «ja».

Å gå på ski blir greit, men å skyte ...

Kvammen debuterte som soloartist i 2015 med vise-albumet «Fremad i alle retninga».

Siden har det gått slag i slag med blant annet Spellemannpris, vinner av dialektprisen og en god annenplass som «Ulven» i NRKs sangkonkurranse Maskorama.

Daniel Kvammen var med da NRK Buskerud markerte at Buskerud har gjenoppstått med en tolv timers radiosending. Kvammen spilte vinnerlåten i den uhøytidelige avstemninga om Buskeruds beste sang: «Den finaste eg veit», opprinnelig framført av Hellbillies. Du trenger javascript for å se video. Daniel Kvammen var med da NRK Buskerud markerte at Buskerud har gjenoppstått med en tolv timers radiosending. Kvammen spilte vinnerlåten i den uhøytidelige avstemninga om Buskeruds beste sang: «Den finaste eg veit», opprinnelig framført av Hellbillies.

De siste årene har dessuten funnet løpegleden, og han trener nå til maraton i Hamburg. Samtidig har han gått mye på ski. Men aldri med gevær på ryggen.

– Ja, så det er klart at jeg er ganske god til å gå på ski. Tror ikke det blir så flaut å se, at jeg skal gå på ski, sier han før han liksom kommer på:

– Men vi snakker jo norgeseliten her. Nja, det er jo mye som kan gå galt, hehe.

Sikter høyt og satser på en nest sisteplass

De siste ukene har han brukt på å forberede seg til sprinten.

Artisten er glad i å stå på ski. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard / DNT

Da NRK snakket med ham, sa han:

– Jeg har tatt det i et gevær før, men jeg har ikke gått skiskyting i hele mitt liv. Ikke før nå på søndag.

35-åringen forteller at han har trent på å skyte på blinker som en del av forberedelsene.

– Vi begynte å øve skyting, og så traff jeg de tre første blinkene. Rett ned! Jeg tenkte bare «fy fader, jeg er et naturtalent!» Men så sa de til meg at dette var litt enklere blinker. Når det er konkurranse, blir blinkene tre ganger mindre, hehe.

Det er slik vi er vant til å se ham. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han forventer ikke seier, men vil prøve å unngå å havne på sisteplass.

– Det her mener jeg hundre prosent: Hvis jeg unngår å havne sist, så er jeg fornøyd. Nest sisteplass er en seier. Nest sisteplass og det å være blid gjennom hele løpet, det er målet.

– Der er du iallfall i norgeseliten, Daniel.

– Haha!

NM i skiskyting starter på Geilo torsdag 4. april og varer fram til søndag.