Den kjente musikeren var på en skitur da han havnet i dramaet på Prestholtseter på Geilo 2. juledag.

Artisten har en Spellemanpris og er kjent for årets låt og årets nykommer under P3 Gull i 2015.

Sangeren med låten «Du fortenar ein som meg» har senere vært med på Kompani Lauritzen og kom på andreplass som «Ulven» i Maskorama.

Ved siden av karrieren som artist har Daniel Kvammen (35) oppnådd respektable tider på halvmaraton (1 time og 17 minutter) og 10-kilometer (35.29), og det var under en treningstur på ski at Kvammen måtte trå til med andre ferdigheter.

Allergisk reaksjon

Mens han spiste lunsj inne på Prestholtseter, så han at en bekymret mor tok kontakt med personalet.

– Jeg skjønte raskt at moren var veldig bekymret, forteller Kvammen til NRK.

Det viste seg at sønnen hennes hadde spist en kake med nøtter og begynte å få problemer med pusten.

Nøtteallergi kan i noen tilfeller gi livstruende reaksjoner.

Nøtteallergi Ekspander/minimer faktaboks Nøtter kan utløse allergiske reaksjoner, for eksempel i form av kløe eller hevelse i munn og svelg. Enkelte kan få livstruende reaksjoner, som anafylaktisk sjokk, som krever øyeblikkelig medisinsk behandling. Kilde: Store norske leksikon

KJØRTE: Daniel Kvammen på skuteren. Foto: Privat

Hadde skuter uten fører

Kvinnen som driver stedet, kjenner Kvammen godt. Han bor ikke så langt unna, og har holdt påskekonsert på stedet de siste årene.

– Mammaen var livredd, og vi måtte få gutten ned fra fjellet. Jeg var alene på jobb, så eneste mulighet var å få noen andre til å ta skuteren vår, forteller Tanja Seim, som drifter kafeen.

Hun gikk bort til Kvammen.

– Jeg sa at jeg ikke hadde kjørt skuter på 15 år, men at jeg godt kunne prøve. Det er vel som å sykle, omtrent, sier han.

BLE SYK HER: Prestholtsæter på Geilo.

Reddet

Med gutten og moren på skuteren kjørte Kvammen til Havsdalen skisenter drøyt 7 kilometer unna, der de ble møtt av en skipatrulje. Deretter ble moren og gutten kjørt til legevakt på Geilo.

Der ble de i flere timer, men det var ikke livstruende som moren fryktet.

Gutten har nå fått allergimedisin og familien er tilbake på hytta på Ustaoset.

– Nå gjenstår det bare å få gitt dem skiene. De står fortsatt her, sier Tanja Seim på Prestholtseter.

BOR I NÆRHETEN: Daniel Kvammen på skitur samme sted 1. juledag. Foto: Privat

Familien bor i Stockholm og kjente ikke til Daniel Kvammen fra før, men nå har de lastet ned musikken hans og fått med seg at han er «Ulven» fra Maskorama.

De hadde hørt ham synge i kirken på julaften, men koblet ikke at det var samme person før etter skuterturen og besøket på legevakten.

«Det var meg og min sønn du kjørte ned fra fjellet i dag. Vi er ubeskrivelig takknemlige da det fort kunne ha gått galt, han har veldig kraftig nøtteallergi, så jeg ble virkelig livredd.» skriver moren i en melding til Kvammen.

Kvinnen er glad for at både Kvammen og Seim reagerte raskt.

– Hadde det vært livstruende hadde det vært helt avgjørende. Dette er vi såklart utrolig takknemlig for men for oss er det aller viktigste at han er i god form nå, sier hun til NRK.