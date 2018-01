Advarer mot vanskelige kjøreforhold

– Temperaturen skal stige noe utover dagen, og på et eller annet sted ser det ut til at den skal passere nullstreken. Om det skjer i ettermiddag eller i kveld er litt vanskelig å si, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

På Yr.no ligger det foreløpig et OBS-varsel ute for Buskerud, Agder og Telemark om de ventede vanskelige kjøreforholdene. I tillegg ventes det også Hedmark og Oppland får samme forhold.

«Lokalt vanskelige kjøreforhold. I lavlandet på grunn av overgang til mildvær og fare for regn som fryser på bakken. I fjellet på grunn av vind og snø.»

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Kaldlufta holder ofte stand veldig lenge nede i dalområdene etter en kuldeperiode. Det kan godt være at temperaturen stiger først i høyden, og så vil det følge etter nede i lavlandet, sier Gislefoss.

– Akkurat det fenomenet kan føre til at vi utover ettermiddagen og kvelden kan få en periode med regn som fryser på bakken. Så man skal være veldig obs på kjøreforholdene.

Kjør etter forholdene

Ved vegtrafikksentralen i Porsgrunn er det foreløpig ingen indikasjoner på at det er problemer i trafikken.

– Men det har gått ut et OBS-varsel, så vi regner med at våre entreprenører er klar over hva som kan være i vente, sier trafikkoperatør Tove Sunde.

I fjellet er riksvei 7 over Hardangervidda stengt for personbiler, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy med en totalvekt over 7,5 tonn. Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet er stengt på grunn av uvær, mens det også er kolonnekjøring på riksvei 13 Vikafjellet.

Trafikkoperatøren kommer med følgende oppfordring til de som skal ut i trafikken utover dagen.

– Det er det generelle om at folk må kjøre etter forholdene og vise hensyn, sier Sunde.

Slik så det ut ved bommen på Haugastøl (riksvei 7) rundt klokken 12.00 tirsdag. Foto: Webkamera / Statens vegvesen

Bedre vær i vente

Videre i OBS-varselet står det at det ventes vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Meteorologisk institutt anbefaler bruk av dekk som passer forholdene.

– Det ligger an til at det kan komme 10–15 mm med nedbør i perioden. Det ser ut til at det først i morgen blir forbigående noe lettere vær, før det kommer inn mer nedbør omkring middagstider og frem til kvelden.

Torsdag og fredag ventes det lavere temperaturer og bedre vær.