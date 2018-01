Frykter for fotgjengerne på grunn av høye brøytekanter

Mye snø flere steder på Øst-, Sør- og Vestlandet i løpet av den siste uken har sørget for potensielt farlige veisituasjoner. YR.nos snødybde-oversikt viser at det er over en halv meter snø flere steder, og brøytekantene blir dermed ofte enda høyere.

Arne Bjørklund i Statens vegvesen ber folk være oppmerksomme på fotgjengere som kan bli skjult av brøytekanter. Foto: Tomas Berger/NRK

Statens vegvesen går nå ut og ber folk om å kjøre ekstra forsiktig der det er høye brøytekanter.

– Vi har heldigvis ikke fått noen alvorlige trafikkulykker i vinter hvor dårlig sikt har vært en medvirkende årsak. Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på uoppmerksomme fotgjengere, sier seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen i Østfold i en pressemelding.

Wilhelm Sebjørn forteller til Smaalenenes Avis at han har opplevd farlige situasjoner som følge av snø som er brøytet, rett ved der han bor.

Snøen ligger innenfor gjerdet til politiet i Askim, og sørget for dårlig sikt.

– Dette gjelder ikke spesielt gående, men heller biler som kommer fra høyre. Snøen gjør at man ikke ser bilene som kommer, og kjører man ut så klarer man ikke å bremse fordi det er så glatt, forteller han til NRK.

Så langt har det ikke vært noen ulykker i området, men han frykter det kan skje et uhell dersom snøen ikke blir fjernet.

Blir kontaktet av bilførere

Trafikkoperatør Nils Aae i Statens vegvesen forteller at de ofte blir kontaktet av folk som syns brøytekantene skaper dårlig sikt.

– Folk syns ikke det er så hyggelig å kjøre der det er høye brøytekanter, og vi får inn mange klager der folk ønsker at brøyter gang- og sykkelfelt. Vi forsøker å gjøre det så oversiktlig som mulig, men det er ikke alltid lett å vite hvor man skal gjøre av snøen, sier han.

Follo-politiet har ikke opplevd situasjoner der dette har skapt farlige situasjoner, men ber allikevel folk om å kjøre forsiktig.

– Det kan jo oppstå farlige situasjoner på grunn av sikten, og da gjelder jo veitrafikklovens paragraf 3 om at man skal være aktpågivende og varsom i trafikken. Dette gjelder jo hele året, og også når man har værforhold slik det er per i dag, sier operasjonsleder Erik Loe.

Det er spesielt farlige situasjoner ved gangfelt Bjørklund i vegvesenet er bekymret for. Men han ber også om at folk skaper trafikksikkerhet ved å fjerne snø hjemme.

– De må også tenke på sikt. Samtidig har de ansvar for å rydde snø på egen grunn, sier Bjørklund.

Noe av snøen vil forsvinne

Også i helgen kom det mye snø flere steder på Øst- og Sørlandet. Men ut over i uka vil et lavtrykk fra vest ta med seg varm luft, noe som vil sørge for at noe av snøen mest sannsynlig vil smelte.

– På en del plasser vil det nok ligge på rundt en 4–5 grader. På Sørlandet vil det nok bli enda mildere, spesielt ved kysten. Men også i fjellområdene ser det ut til at det blir plussgrader, sa statsmeteorolog Ola Mellem i forrige uke.