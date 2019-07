– Vi kommer til å savne dere hver eneste dag

Kim Andre Nielsen var på familieferie i Danmark med kona Marthe, sønnen Benjamin og datteren Julie, da bilen de satt i ble truffet av et tog på en planovergang lørdag formiddag.

Kim Andre og Benjamin mistet livet, mens Marthe og Julie kom fra ulykken uten alvorlig fysiske skader.

Familien er bosatt i Hokksund i Øvre Eiker, og Kim Andre og Marthes familie har skrevet et minneord de ønsker å dele gjennom NRK.

Familiens minneord

«Lørdag 06. juli skjedde det ingen noen gang kunne forestille seg at kunne skje. Vår fantastiske ektemann, far, sønn, bror, svigersønn og svoger Kim Andre Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i.

Fotball har alltid vært Kim sin store lidenskap, og det som ble prioritert før alt annet. Dette var frem til den dagen han møtte sin store kjærlighet Marthe ❤️. I 2011 ble Kim og Marthe foreldre til en skjønn liten gutt ved navn Benjamin. Benjamin var sin far opp av dage. Fotballinteressen ble deres store felles prosjekt, og selv på ferie i Danmark ble ferdighetene finpusset. I 2012 kom Kim og Marthes datter Julie til verden, ei helskjønn jente med masse liv og livsglede. Med to så tette barn har de alltid hatt utrolig mye glede av hverandre.

Sammen levde disse fire et harmonisk, aktivt og kjærlig familieliv. Ordet kjernefamilie har sjelden stemt bedre. Lørdag 06. juli ble Kim Andre og Benjamin brutalt revet fra oss, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare dager før Benjamin sin 8-års dag.

Ord er fattige, og intet er mer meningsløst enn dette. Tilbake står Marthe og Julie, foreldre, søster og øvrig familie igjen og forsøker å finne ut hvordan i verden man går videre herfra.

Kjære Kim og Benjamin, høyt var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan.

Det er umulig å forstå dette, og umulig å finne noe som helst rettferdighet i dette – vi oppfordrer alle til å holde rundt hverandre, klemme hverandre, fortell de du er glad i at du er glad i dem. Livet er dyrebart, så sett pris på alle hverdagsøyeblikkene, på de vi har rundt oss. For en ting er sikkert, vi er her på lånt tid, og ingen vet hva morgendagen bringer.

Kjære Kim og Benjamin vi elsker dere uendelig høyt, og kommer til å savne dere hver eneste dag. Hvil i fred ❤️❤️»

Steinbergs IFs legende

Kim Andre skulle egentlig ha signert en ny kontrakt med Steinberg IF mandag. Tidligere har han spilt der siden 2009, med unntak av forrige sesong. Han ble i forrige uke enige om å komme tilbake til klubben.

Klubben hadde lagt ut en nyhet på sine hjemmesider der de omtalte det som at «legenden returnerer». Artikkelen er nå fjernet.

– For Steinberg IF har han vært en legende. Han har betydd så mye for miljøet her. Han var en flott fyr som når han først åpnet munnen, så lyttet alle, sier Frode Kleven, leder i Steinberg IF.

Kim Andre skulle egentlig ha signert ny kontrakt og vært på første trening med laget i går.

– Han elsket fotball. Stor Manchester United-supporter. Han var rolig, snill og veldig positiv. Jeg pleide å si at han noen ganger var «over-positiv». Jeg tror ikke du finner noen som kan si et vondt ord om ham, sier Hans-Erik Trulsen, leder i fotballgruppen.

Åpner kirken for nærmiljøet

Haug kirke i Øvre Eiker åpner dørene sine for dem som er berørt etter ulykken, forteller fungerende prost, Anne-Jorun Bakken.

– Denne ulykken er dypt tragisk og veldig krevende for familien. Vi tenker at sånne hendelser ikke skulle være mulig. Vi kan ikke forklare det, men jeg tenker at vi må være til stede for hverandre.

Kirken er åpen fra 12 til 20 tirsdag, og fra 14 til 20 onsdag. Etter det vil prosten vurdere behovet.

Naboer har lagt ned blomster ved ulykkesstedet der familiefaren og hans sønn mistet livet i togulykken lørdag. Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / NTB scanpix

– Reagerte med sjokk og vantro

Kim Andre Nielsen har vært en viktig brikke i flere fotballklubber i nedre Buskerud.

Det startet i Mjøndalen, der Mads Hansen var en av lagkameratene da han kom dit i 2004. Han fikk vite om ulykken lørdag kveld.

– Jeg reagerte med sjokk og vantro. Det blir spesielt når du går inn på Instagram-profilen hans, og det siste innlegget var av ham og sønnen som spilte fotball i hagen i Danmark. Da skjønner du hvor skjørt livet er, sier Hansen.

Nielsen var viktig for flere klubber i distriktet, ifølge Hansen.

Mads Hansen spilte sammen med Kim Andre Nielsen i Mjøndalen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Han var en av få ekte mjøndalsgutter som var igjen da klubben hentet spillere utenfra. Så gikk han videre til Birkebeineren, og slik jeg oppfattet det, ble han en primus motor i Steinberg. Så han har betydd mye for mange klubber i Buskerud-fotballen, sier Hansen.

Tankene hans går først og fremst til resten av familien.

– Kona og datteren er igjen, og jeg tenker på hvordan det blir for dem å fortsette livet nå.

– Ufattelig trist

Da dagens trener, Vegard Hansen, overtok ansvaret for Mjøndalen, var Nielsen på laget. Han var med da Mjøndalen startet rekken av opprykk i 2006. Da hadde klubben spilt i 3. divisjon i flere år.

– Det blir uvirkelig, og jeg kan ikke helt forstå at det har skjedd, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hansen beskriver Kim Andre som en fin type, og en stille og rolig kar. Ulykken er ufattelig trist, mener han.

– Man snakker om ting som er tragisk i fotballsammenheng, og så dukker slike hendelser opp. Da blir man bare flau over alt annet man holder på med, sier Hansen.

Nå vurderer klubben om de skal markere den tragiske bortgangen.

– Vi har snakket om det, men vi vet foreløpig ikke helt hva som passer seg. Selv om det er mange år siden han spilte for oss, er det mange som kjente ham. Personlig synes jeg det er hyggelig om vi markerer det, sier Hansen.

Skolen dypt berørt

Sønnen Benjamin var elev ved Hokksund barneskole. Det samme er hans søster som skal begynne i andre klasse i august. Rektor Øyvind Lybæk Hansen forteller at alle foresatte i de to berørte klassene har blitt informert.

– Dette er en tragedie som går dypt inn på meg, elever, ansatte og foreldre ved skolen vår, sier Lybæk Hansen.

Skolen får nå bistand fra kommunens kriseteam, og lærerne håndterer hendelsen på en god måte, mener rektor. De vil holde en minnemarkering for Benjamin når skolen starter opp igjen i august.

Han sier det blir trist å komme tilbake etter sommerferien til en pult som står tom ved skolestart. Søsteren vil bli ivaretatt så godt det lar seg gjøre.

– Vi vil ta godt vare på henne, og hvis familien ønsker vil de få tett oppfølging av kommunens støtteapparat, sier Lybæk Hansen.