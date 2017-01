– GBL skulle selges til kroppsbyggere

Mannen som er tiltalt for innførsel og omsetning av til sammen 800 liter GBL i 2014 og 2015, sier i retten at stoffet kan gjøres om til et stoff som virker muskelavslappende.

Han har tatt på seg skylden og sier i retten fredag at han beklager å ha lurt sin 52 år gamle slektning. Slektningen som nekter straffskyld, sier han ikke visste at stoffet bestilt fra Kina kunne brukes som narkotika.

TRENINGSMILJØ: Stoffet som ble innført fra Kina var ment for et kroppsbyggermiljø forklarte 30-åringen i retten. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

På spørsmål fra sin forsvarer advokat Morten Furuholmen om hva han skulle bruke stoffet til, svarer 30-åringen at meningen var å omsette det i et treningsmiljø.

Han forklarte at det er vanlig for folk som trener mye, å bruke stoffet for å slappe av.

– Jeg bestilte rensemiddel

Den medtiltalte 52-åringen nekter straffskyld. Han forklarte seg for retten torsdag.

– Han innrømmer ingenting. Han sier at alt han har gjort, har han gjort som en del av virksomheten sin. Dermed er det ingen straffskyld i det han sier, han mangler den subjektive skyld. Han har ikke gjort dette med noen forsett, sier mannens forsvarer Jonny Sveen.

Advokat Jonny Sveen forsvarer 52-åringen i Drammen tingrett. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

I retten fortalte 52-åringen om at han gjennom sitt firma i en av Eiker-kommunene, hadde handlet med Kina i mange år. Så da han fikk anbefalt et effektivt rensemiddel som kunne brukes på utstyr og deler han hadde liggende, bestilte han først 200 liter. Senere 600 liter av stoffet, men han benekter at han visste at det kunne brukes til noe annet.

– Dette var et kjemisk produkt, et rensemiddel, jeg hadde ingen anelse om at det kunne brukes som narkotika, sa han i retten.

Ble lurt i felle

Politiet lurte mennene i en felle da stoffet kom med båt til Norge fra Kina i mai 2015. Innholdet i de tre tønnene på til sammen 600 liter ble byttet ut med vann før de ble sendt videre til mennene.

Fredag skal politiet fortelle om sin etterforskning av saken og hvordan mennene ble pågrepet i mai 2015.

Det skjedde etter spaning og telefonavlytting.

Tror ikke på såpehistorien

Politiet tror ikke på historien om at 52-åringen ikke visste det var GBL han bestilte fra Kina og mener det er bevist at han ba om at forsendelsen ble merket såpe, eller renseprodukt for å unngå å bli avslørt.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Saken oppdateres