21-åring fra Rygge var offeret i hyttedrapet i Flå

Politiet gikk fredag formiddag ut med navnet på drapsofferet i samråd med de etterlatte og deres bistandsadvokat.

– Familien er i en voldsom sorg og er utsatt for en ekstrem belastning. De har mistet den kjæreste de hadde i verden, sier familiens bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø til Moss Avis.

Midtbø sier at familien har et sterkt behov for å vite hva som egentlig skjedde på hytta hvor 21-åringen ble funnet drept tirsdag ettermiddag.

Samboeren siktet

Nilssens 25 år gamle samboer er siktet for drapet og blir fredag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Ringerike tingrett.

Det var på denne hytta den døde kvinnen ble funnet tirsdag. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Ifølge Ole Petter Løkkeberg, som er en nær venn av familien, har foreldrene mistet sitt eneste barn. Familien har bodd i Spania de siste årene, men datteren flyttet tilbake til Norge for et drøyt år siden. Familien var også i Norge da dødsbudskapet kom.

– De var hjemme og ventet på at Alexandra skulle komme hjem fra hytteturen på onsdag. Jeg er ikke helt sikker på når Alexandra og siktede dro på hytteturen, men tror det var på torsdag. Telefonsamtaler hun hadde med familien ga ikke på noen måter noen indikasjon på at noe var galt, sier Løkkeberg til Moss Avis.

Erkjenner de faktiske forhold

Den siktede 25-åringen framsto som lei seg og trist i avhøret på torsdag, ifølge politiadvokat Per Thomas Omholt. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Den siktede mannen ble innlagt på sykehus etter at han ble pågrepet. Ifølge politiadvokat Per Thomas Omholt ved Sør-Øst politidistrikt hadde mannen lettere fysiske skader, men han er psykisk nedbrutt. Det tok halvannet døgn før han kunne avhøres av politiet.

– Siktede har erkjent de faktiske forhold og sier at det er han som må ha drept sin samboer. Det stemmer med det bevisbildet vi har skaffet oss hittil, sa politiadvokat Omholt til NRK torsdag.

Politiet mener også de har fått bekreftet motivet for handlingen, men det ønsker de ikke å kommentere så langt.

Siktede har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.