Vi vil jobbe for en bedre nettdebatt

NRK er glad for at folk engasjerer seg og mener noe om sakene våre, og en god debatt i et kommentarfelt kan heve leseropplevelsen for alle. Samtidig er det for mange som blir utsatt for hets og sjikane på nett, også i våre kommentarfelter. Vi vil jobbe aktivt for å si fra om hvor grensene går, så ingen skal bli skremt til taushet om viktige samfunnsspørsmål.

Nett og sosiale medier har bidratt til en tydelig demokratisering av det offentlige ordskiftet. Kommentarfeltene gjør ikke forskjell på statsråder og studenter, de som bestemmer og de som blir bestemt over. Her kan alle komme til orde, og det har bidratt til at mange flere stemmer og ulike synspunkter kan delta i diskusjoner. Det er et udiskutabelt gode.

Mange holder seg unna nettdebatt på grunn av den negative tonen.

Samtidig er det for mange som opplever hets, sjikane og rene trusler i kommentarfeltene fordi de har ment noe om en sak, eller rett og slett for at noen ikke liker at de er den de er. Mange holder seg unna nettdebatt på grunn av den negative tonen – før jul ble det for eksempel kjent at 53 prosent av Facebook-brukerne som ble spurt avholder seg fra debattene på Facebook på grunn av den negative tonen og ytringene som florerer.

Vis god debattskikk

Dette har blitt et demokratisk problem, og mediene har også et ansvar for å prøve å gjøre noe med det. I NRK setter vi pris på engasjement og debatt rundt sakene vi publiserer. Det skal være rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men det er viktig for oss at folk husker at de man diskuterer med også er mennesker: Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep.

Vi har nå innført oppdaterte retningslinjer for brukerne av NRKs kommentarfelter på nett: Her ber vi blant annet om at folk avstår fra følgende:



- Sjikanøse kommentarer og personangrep

- Overdreven bruk av ufint språk og banning

- Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

- Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

- Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget

I retningslinjene minner vi også om at vi følger medienes felles etiske regelverk, Vær varsom-plakaten. Det betyr at innlegg som bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever.

Her kan alle komme til orde, og det har bidratt til at mange flere stemmer og ulike synspunkter kan delta i diskusjoner.

Et personlig ansvar

Retningslinjene handler ikke bare om presseetikk. De minner også om at alle har et personlig og juridisk ansvar for det de skriver i en offentlig debatt på nett – NRK kan for eksempel ikke gi folk noe kildevern hvis de skriver noe som bryter norsk straffelov i våre kommentarfelter. Våre debatter er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like offentlig ytring som et debattinnlegg i en avis.

Vi håper at de nye retningslinjene vil bidra til at debatten i kommentarfeltene våre kan bli enda bedre, og til at folk ikke blir skremt bort fra diskusjonen på grunn av hets, sjikane eller usaklige personangrep. Bortsett fra det skal vi tåle debatter med store meningsforskjeller og gjerne friske karakteristikker, så lenge dette handler om sak og ikke person.

Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep.

Målet vårt er at alle som bruker NRKs kommentarfelter skal oppleve stor takhøyde for debatt, men også at de trygt kan delta i debatten uten å bli hetset. Skal vi lykkes med dette trenger vi selvsagt hjelp fra alle dere som bruker kommentarfeltene også.

God debatt!

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter