Verdens mektigste mann nevnte ikke klimaet én eneste gang

Da den amerikanske presidenten Donald Trump gikk på talerstolen under toppmøtet World Economic Forum i Davos, var det store spørsmålet:

Kommer han i det hele tatt til å nevne klimaet?

Spoileralarm: Det gjorde han ikke.

Det som utspilte seg på hovedscenen i Davos tirsdag, er nesten litt vanskelig å fordøye.

Priset USA

Trump ble entusiastisk introdusert av WEFs grunnlegger Klaus Schwab, før han holdt en tretti minutter lang tale som priset USA og landets økonomiske vekst.

Hovedbudskapet var at USAs fremskritt har vært «overveldende» i hans presidentperiode.

Først mot slutten av talen kom han inn på noe som kan sies å være inne på temaet til årets toppmøte, nemlig klima.

ENTUSIASTISK: World Economic Forums grunnlegger og styreleder Klaus Schwab (t.v.) ga USAs president Donald Trump gode skussmål før sistnevnte skulle tale til forsamlingen. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Moder jord og ren luft

Han pekte på at USA har sin reneste luft og sitt reneste drikkevann på 40 år, og at han var opptatt av den naturlige skjønnheten til «moder jord».

Han understreket også at USA er ensbetydende med energisikkerhet, med sitt store tilbud av tradisjonelt drivstoff, men også blant annet LNG og rent kull.

Til applaus fra salen sa han også at USA nå skulle være med på Trillion Tree Campaign, et initiativ for å plante tusen milliarder trær.

Dommedagsprofeter

Han benyttet også anledningen til å lange ut mot dem han mente er dommedagsprofeter som snakker for mye om «apokalypsen».

Uttalelsen kan neppe tolkes som noe annet enn et lite spark mot klimaforkjemper Greta Thunberg, som senere tirsdag skulle delta i en paneldebatt ned navnet «Hvordan unngå klimaapokalypsen».

«USA vil fortsette å være sterkt, og vi forstår det pessimistene ikke klarer å se».

Før han forlot podiet ble han gratulert av Schwab for alt han har oppnådd, og ikke minst for hans optimistiske syn på fremtiden.

Noe verden kan trenger mer av, som han sa.

«Mer behov for å høre dette»

DUELLEN: Den store snakkisen under World Economic Forum 2020 er den retoriske kampen mellom klimaaktivisten Greta Thunberg og USAs president Donald Trump. Foto: AP

Om Greta Thunberg og hennes side av debatten er enige i det, er tvilsomt.

Tidligere tirsdag ignorerte hun ordstyreren i paneldebatten som lurte på «hvordan hun håndterer negativitet og alle haterne».

«De som hører på har mye mer behov for å høre dette, enn å høre hvordan jeg takler haterne», sa hun og tok frem et sammenbrettet ark hun begynte å lese fra.

Hovedbudskapet var at CO2-budsjettet er tomt om åtte år verden fortsetter slik, og at rikere land må komme ned til nullutslipp mye raskere, og så hjelpe de fattigere landene.

Ikke mye optimisme å spore der altså.

Thunberg vs. Trump

Trump og Thunberg befinner seg fysisk i samme land, i samme by, på samme konferanse og med samme tema som utgangspunkt.

Man kan likevel knapt nok finne mer ulike perspektiver på den samme problemstillingen.

Etter bare ett døgn i Davos kan man konkludere med at Trump vs. Thunberg blir konferansens viktigste sak.