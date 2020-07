Vennelistas plager

Etter at jeg kom meg på Facebook, gikk det umiddelbart ut over uskyldige mennesker.

Der andre så et sted å holde kontakt med venner og legge ut bilder fra Gran Canaria-ferien, så jeg en mulighet til å la mine dårligere impulser få fritt spillerom.

I løpet av 13 år har jeg fått en haug med snåle venner, flere jobbtilbud, funnet og mistet kjærligheten, kranglet med fremmede, stoppet TV-karrieren til en amerikansk journalist og ødelagt bokturneen til en annen. Alt innenfor Facebooks blåhvite rammer.

I en alder av 37 år har jeg fått en slags karriere av å skrive om ekstreme subkulturer på nettet, og har folk av høyst ymse slag på vennelista. Deriblant en og annen gledesdreper. En slange i paradis.

Den eneste folk virkelig bør føle seg redde for når de deltar på min vegg, er meg.

Så jeg har laget noen regler for hvordan folk skal oppføre seg på Facebook-veggen min.

Som alle stormannsgale menn uten nødvendige verktøy til å holde egoet i sjakk, mener jeg selvfølgelig at disse reglene bør følges av alle.

Føl deg fri til å printe dem ut og henge dem på kjøleskapet.

1. Ikke vær en Moraliserende Morten

Hvis du blir støtt av noe, eller er rykende uenig, så ikke klag. Her er folk fra ytre venstre til ytterste høyre, fra kristne til muslimer og en overraskende hyggelig gjeng med satanister.

Ser du en fyr fra ytterste høyre skrive noe innvandringskritisk, ikke spill sjokkert. Du vet jo hvor han står. Blokkér eller bit det i deg. Ingen liker en moralist.



2. Ikke vær en Edgy Egil

OK, du heier på Trump, synes at veganere er fags og gir beng i hva mennesker må gå gjennom i den tredje verden. Greit. Men det imponerer ingen, minst av alt meg.

Kom gjerne med synspunktene dine, men ikke tro at folk stirrer på deg i ærefrykt fordi du skamløst serverer Trump-memer og ragebait fra Resett. Ikke gjør akrobatiske forsøk på å forklare hva Trump egentlig mente denne gangen.

En president skal tenke og snakke klart.

Om du er enda lenger ute på kanten og maser om å henge borgerskapet fra lyktestolper langs E18 når revolusjonen kommer, får du finne deg i å bli nådeløst latterliggjort. Du har rett til å mene hva du vil, men ikke til å bli respektert.

Om du skal være edgelord, men ikke samtidig klarer å være morsom eller interessant, så dropp det.

Stikk av gårde til Twitter, der de andre humørløse moralistene holder til.

3. Ikke vær en Pripne Preben

Ikke bry deg om at jeg «liker» nesten samtlige høyreekstreme Facebook-sider som eksisterer. Å følge med på Alt-Right, tankies, økofascister, naziterrorister, incels og andre utrivelige subkulturer på nettet er min greie.

Om du ser meg trykke «like» på en Facebook-side som heter Gays Against Jews eller noe sånt, så betyr ikke det at jeg har noe imot jøder -eller at jeg er homofil, for den saks skyld.

4. Ikke vær en Sladrende Sivert

Ikke ta skjermdumper av noe på veggen min og lat som om du har funnet en rykende pistol. Aksepter at folk tror på forskjellige ting og bruker forskjellig type språk til å formidle det. Ingen her bryr seg om følelsene dine. Ikke lag et helvete for andre med å kontakte arbeidsgiver osv.

Den eneste folk virkelig bør føle seg redde for når de deltar på min vegg, er meg.

5. Ikke vær en Woke Wilhelm

Om du definerer deg selv som antirasist, antisexist og anti-alt som finnes i den vestlige sivilisasjon, så betyr ikke det at alle vi andre er for rasisme, for sexisme, osv.

OK, du liker innvandrere, fordi de har så fin kultur og danser og ler og skravler, ikke sånn som trauste, bleke og rasistiske nordmenn som bare sitter inne og klekker ut nye måter å gjøre livet surt for innvandrere. Så bra for deg, sukkerfjert.

6. Ikke vær en Monomane Mogens

Noe av det mest irriterende som finnes er folk som forsøpler tråder med sine egne kjepphester, for så å gjenta det i neste tråd og i den etter der igjen. Hvis du kun har plass til ett emne i knollen din, så bør du vurdere om du kanskje er en veldig kjedelig person.

Blokkér eller bit det i deg. Ingen liker en moralist.

7. Ikke vær en Forkynnende Flemming

Jeg heller mot venstre i en del saker, i andre er jeg konservativ, men ellers er jeg lykkelig apolitisk, og lar meg ikke rikke den ene eller den andre veien. Jeg er fan av Bernie Sanders og mener Jordan Peterson har et og annet poeng. Noen mener det er selvmotsigende, jeg mener det er å være menneske.

Jeg har ikke sans for ekstremisme og mener nynazisme bør vaskes bort fra planeten. Hadde jeg kunnet noe særlig om islamisme, så hadde jeg sikkert skrevet om det. Men det kan jeg ikke, så ikke mas på meg om at jeg bare skriver om nynazister.

Jeg er på min egen sti her i verden, og hvis den ikke passer med kartet ditt, så er det ditt problem.

8. Ikke vær en Klagende Kenneth

Ikke bare bruker jeg Facebook for å få utløp for en intens rastløshet, men jeg jobber også på, med og via nettet. Så veggen min er ekstremt aktiv. Om du ikke liker det, så finnes det måter å redusere synet av meg i feeden din. Finn ut av dem.

Ikke gjør akrobatiske forsøk på å forklare hva Trump egentlig mente.

9. Ikke vær en Amorøse Alf

Fra tid til annen ser jeg mannlige bekjentskaper bruke vennelisten min som et nyttig kartotek for å finne jenter som de skal prøve å sjekke opp. Det er pinlig og ubehagelig. Dropp det, er du snill.

Veggen min skal ikke være ground zero for seksuell trakassering.

10. Ikke vær en Overivrige Oddmund

Av og til får jeg lyst til å skru av Messenger slik at ingen kan sende meg meldinger der. Det er et greit verktøy for viktig kommunikasjon, men også et sted hvor mange sender stort og smått i hytt og vær. Siden folk kan se om du har lest meldingen de har sendt, føler man seg nesten forpliktet til å svare med en gang.

Det kan være irriterende.

Tenk etter om jeg virkelig trenger den meldingen du skal sende. Er den skrikende nødvendig? Ikke? Da er det kanskje bedre å la være.

Hvis du klarer å følge disse løse reglene, så kommer vi nok overens som loff og Nugatti.

Hvis ikke, vel, stikk av gårde til Twitter, der de andre humørløse moralistene holder til. Bare ikke plag meg.